임태희 "언어 장벽 넘어 미래로… 통합 다문화교육 전국 첫 모델 만들다"

경기도교육청, 12월 통합 다문화교육과 한국어 선 이수제 운영
경기한국어랭귀지스쿨과 자기주도학습센터 연계 통합 다문화교육
공교육 진입 전 한국어 집중교육 선이수제 경기도 최초 시범 운영
경기도교육청(교육감 임태희)이 오는 12월부터 다문화학생의 한국어 교육과 안정된 교육 환경 구축을 위한 경기한국어랭귀지스쿨·자기주도학습센터 연계 통합 다문화교육과 한국어 선 이수제를 운영한다.
통합 다문화교육은 한국어 집중교육을 위한 '경기한국어랭귀지스쿨'과 교육부 주관 자기주도학습센터를 결합한 전국 최초 통합 다문화교육 모델이다. '한국어 선이수제'는 공교육 진입 전 다문화학생의 한국어교육 사전 이수 정책이다.
18일에 포천 대진대학교에서 열린 포천경기한국어랭귀지스쿨 입학식에는 임태희 교육감을 비롯해 백영현 포천시장, 김유열 EBS 사장, 장석환 대진대학교 총장, 경기도의회 윤충식·김성남 의원, 학생, 교원, 학부모 등 130여 명이 참석했다.
포천 지역은 지난 10월 관내 7개 자기주도학습센터를 개소했다. 이번 경기한국어랭귀지스쿨과의 통합 교육 기반 조성으로 기존 방과 후에만 활용되는 공간을 일과 중 다문화학생을 위한 한국어 집중교육과 적응을 돕는 공간으로 활용하게 된다.
또한 포천경기한국어랭귀지스쿨은 다문화학생의 공교육 진입 전 한국어 집중교육을 사전 이수하는 한국어 선이수제를 최초로 시범 운영한다. 이를 통해 다문화학생이 언어 미해득으로 인한 학습 부진을 해소하고 학교 적응을 돕는다. 시범 운영 효과성 검증 후 도내 전 지역으로 확대할 예정이다.
이날 임태희 교육감은 축사에서 "다문화학생이 언어 장벽으로 수업을 따라가지 못하는 현실을 외면할 수 없었다"면서 "공교육 진입 전 한국어 기초를 다지는 경기한국어랭귀지스쿨을 만들었다"고 말했다.
이어 "시범 운영 결과 한국어 집중교육을 받은 다문화학생의 학교 수업 참여가 개선됐다"면서 "한국어 선 이수제와 통합 교육을 경기도 전역으로 확산하겠다"고 강조했다.
한편 포천경기한국어랭귀지스쿨은 포천시청이 주도적으로 운영하며 다문화 교육력을 높이는 지역 연계 모델로 운영될 예정이다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
