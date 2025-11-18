본문 바로가기
대진대 심상락 박사, 건축시공기술대전 '미래인재교육상' 수상

이종구기자

입력2025.11.18 17:34

건축공학과 교육 경쟁력
시공기술 창의성·실용성 모두 인정받아

대진대 심상락 박사, 건축시공기술대전 '미래인재교육상' 수상 심상락 박사. 대진대학교 제공
대진대학교(총장 장석환) 건축공학과가 지난 14일 열린 '제20회 건축시공기술대전'에서 특별상 부문인 '미래인재교육상'을 수상했다.


이번 수상은 학생들의 연구 역량과 창의적인 시공기술 개발 능력을 공식적으로 인정받은 성과로, 건축공학과의 실무 중심 교육 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

건축시공기술대전은 한국건축시공학회가 주최하는 전국 단위의 학술 경연으로, 건축시공 분야의 미래 발전 가능성을 주제로 전국 대학생들이 참여해 참신한 연구 아이디어와 기술을 발표하는 자리다. 매년 우수한 연구 성과와 교육 성과를 바탕으로 뛰어난 기여를 한 대학과 학생에게 다양한 부문에서 시상이 이루어진다.


대진대학교 건축공학과는 이번 대회에서 시공기술의 미래를 선도할 수 있는 연구 주제를 발표하며, 현장 적용 가능성, 기술적 고도화, 교육적 가치 등 주요 평가 항목에서 높은 평가를 받았다. 이에 따라 특별상인 '미래인재교육상' 수상의 영예를 안았다.


심상락 박사는 "학생들이 실무와 연계된 창의적인 연구를 지속할 수 있도록 교육 현장에서 최선을 다해왔다"며 "이번 수상을 계기로 학문과 산업 현장을 연결하는 실용적 교육 모델을 더욱 발전시켜 나가겠다"고 전했다.


1992년 설립된 대진대학교 건축공학과는 창의성과 자율성을 겸비한 미래지향적 건축 인재 양성을 목표로, 탐구 중심 교육과 실습 기반 커리큘럼을 운영하고 있다. 최근에는 4차 산업혁명 시대를 대비해 IT 기반 융합전공과 통합교육과정을 확대하며, 건축공학의 첨단화를 이끄는 전문 인재 양성에 박차를 가하고 있다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
