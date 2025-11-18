본문 바로가기
그래핀스퀘어, 420억 들여 포항공장 준공…연간 30만㎡ 그래핀 필름 양산체계 구축

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.18 17:21

경북도는 반도체·디스플레이·이차전지·전기차 등 미래산업 전반에 핵심 소재로 주목받는 그래핀 생산 공장이 포항에 준공됨에 따라, 경북이 차세대 소재산업 허브로 도약할 기반이 마련됐다.


경북도는 18일 그래핀 제작 업체인 그래핀스퀘어(주)가 포항 블루밸리국가산단 내 포항공장 준공식을 열고, 세계 최초로 그래핀 필름 대량 양산체계를 본격적으로 가동한다고 밝혔다.

그래핀스퀘어, 420억 들여 포항공장 준공…연간 30만㎡ 그래핀 필름 양산체계 구축 그래핀스퀘어 준공식에 참석한 산업통상부, 경북도, 포항시, 회사쪽 관계자들이 한자리메 모여 기념촬영을 하고 있다.
이날 열린 준공식은 김성열 산업통상부 산업기반실장, 이남억 경북도 공항투자본부장, 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 이영수 삼성전자 생산기술연구소장 등 100여명이 참석한 가운데 기념사, 축사, 테이프 커팅, 공장 투어 순으로 진행됐다.


그래핀스퀘어㈜는 2012년 설립된 그래핀 전문기업으로, 2021년 경상북도 및 포항시와 MOU를 체결(투자규모 250억, 고용 300명 예정)하고 수도권(수원)에서 포항으로 본사를 이전한 첨단소재 선도기업이다.


이번 준공으로 그래핀스퀘어(주)는 총 420억원(부지 55억, 건축비 100억, 장비 265억)을 투자해 연면적 6308㎡(지상 2층) 규모의 공장을 완공했으며, 연간 30만㎡의 그래핀 필름 양산체계를 구축했다.


특히, 그래핀스퀘어 포항공장은 1층에 1800㎡ 규모의 클린룸과 모듈 제조 설비를, 2층에는 연구실과 직원복지시설을 갖춰 연구개발과 생산이 결합한 첨단소재 제조 인프라를 완성했다.


그래핀은 철보다 200배 강하고, 실리콘보다 전자이동도가 100배 빠른 차세대 소재로, 반도체·디스플레이·이차전지·전기차 등 미래산업 전반에 핵심 소재로 주목받고 있다.


이번 준공은 그래핀의 상용화 시대를 여는 상징적 전환점으로, 포항을 그래핀 및 첨단소재 산업의 중심지로 도약시키는 계기가 될 전망이다.


홍병희 그래핀스퀘어 대표는 "포항에서 세계 최초 그래핀 필름 상용화의 결실을 보게 되어 매우 뜻깊고 감격스럽다"며 "오늘을 계기로 그래핀은 더 이상 연구실에만 머무는 '꿈의 신소재'가 아닌 산업 발전의 새로운 시대를 여는 기념비적인 출발점이 될 것"이라고 말했다.


이강덕 포항시장은 "오늘 이 자리는 단순한 공장 준공이 아니라 그래핀 산업의 새로운 전환점을 맞이하는 순간"이라며 "그래핀스퀘어 포항공장은 포항이 세계 그래핀 산업의 중심 도시로 위상을 알리는 중요한 기폭제가 되기를 기대한다"고 말했다.


이남억 경상북도 공항투자본부장은 "그래핀스퀘어 포항공장 준공은 경북의 첨단소재 산업 육성 전략의 결실로, 경북도가 그래핀을 비롯한 차세대 소재산업 허브로 자리매김하는 계기가 될 것"이라며, "도는 앞으로도 기업이 기술개발과 생산에 전념할 수 있도록 투자보조금, 인허가, 인력양성 등 전방위적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.


한편, 경북도와 포항시는 그래핀스퀘어㈜의 성공적인 정착을 위해 지방투자촉진보조금을 지원했으며, 앞으로 그래핀·이차전지·반도체 등 미래소재산업 클러스터 조성을 지속적으로 추진할 계획이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

