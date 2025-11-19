금융감독원, 해외 금융감독당국과 감독자협의체 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융감독원은 국민은행 해외점포가 소재한 주요 국가의 금융감독 당국자를 초청해 감독자협의체를 개최했다고 19일 밝혔다.

금감원은 국내은행이 진출한 지역의 현지 감독당국과 정보 교환 및 협력 강화를 위해 2011년부터 해외 금융감독 당국자들이 참여하는 감독자협의체를 개최해 왔다.

올해 협의체는 2017년 이후 8년 만이며 국민은행 대상으로는 최초다. 이날 서울 여의도 금감원에서 개최된 행사에는 아시아 4개국 및 5개 감독기관에서 9명의 금융감독 당국자가 참석했다.

금감원은 한국 은행산업 및 은행규제 현황, 최근 한국금융감독의 주요 이슈, 국민은행 감독 및 검사 관련 이슈 등을 소개했다. 해외 금융감독자는 각국의 주요 규제 현황 및 정책 추진방향, 현지 진출 한국계 은행의 영업 현황 및 주요 이슈 등을 소개하고 의견을 교환했다.





금감원 관계자는 "앞으로도 해외 감독 당국과의 적극적인 국제 공조 및 국내 금융그룹의 해외진출 지원에 최선을 다할 예정"이라고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

