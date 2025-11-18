본문 바로가기
"고속도로 안전, 이동하며 잡는다"

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.18 17:15

한국도로공사 대구·경북 본부가 고속도로 낙하물(노면 잡물) 사고를 획기적으로 줄이기 위한 국내 최초의 이동형 안전 홍보 플랫폼을 선보였다. 단순 전시가 아닌 '찾아가는 안전교육 시스템'이라는 점에서 안전 인식 개선의 새로운 모델로 평가된다.

단순 전시가 아닌 '찾아가는 안전교육 시스템'이라는 점에서 안전 인식 개선의 새로운 모델로 평가된다.
한국도로공사 대구·경북 본부(본부장 유호식)는 11일 경부고속도로 칠곡휴게소(서울 방향)에서 '낙하물(노면 잡물) 사고 예방 이동홍보관' 개관식을 개최했다고 밝혔다. 이는 지난 7월 문을 연 교통안전 체험관에 이은 후속 사업으로, 현장 중심의 안전 정책을 강화하려는 전략이 반영됐다.


◆ 화물차 적재 불량·쓰레기 투기 경각심… 이동형 전시관 "전국 어디든 출동"

이번 이동홍보관은 화물 운전자의 올바른 적재 습관을 유도하고 차량 정비 필요성을 체험형 콘텐츠로 전달하도록 설계됐다. 특히 최근 사회적 문제로 대두된 고속도로 쓰레기 투기와 차량 부품 낙하 등으로 인한 사고 위험성을 국민에게 직접 설명·경고하는 데 목적이 있다.


전국 어디서나 운영이 가능한 이동식 구조로 제작된 만큼 지자체 안정행사, 물류단지 캠페인, 공공기관 공동홍보 등 다양한 현장에서 활용될 예정이다. 도로공사는 "낙하물 사고의 상당수는 운전자 인식 개선만으로도 예방할 수 있다"며 "이동홍보관은 안전교육을 현장으로 가져오는 역할을 수행할 것"이라고 강조했다.


◆ 7개 유관기관 참여…"적재 불량 근절·낙하물 사고 ZERO"

공동선언개관식에는 ▲한국도로공사 교통본부 ▲대구국토관리사무소 ▲고속도로순찰대 제3지구대 ▲한국교통안전공단 대구·경북 본부 ▲한국도로교통공단 대구광역시지부·경상북도지부 ▲화물공제 대구·경북지부 등 7개 기관이 참석해 고속도로 낙하물 사고 예방을 위한 협력 강화를 약속했다.

“고속도로 안전, 이동하며 잡는다” 유호식 한국도로공사 대구경북본부장이 ‘낙하물(노면잡물) 사고 예방 이동홍보관’ 개관식 캠페인을 펼치고 있다.

◆ "사고 예방은 인식 개선부터"… 현장 중심 정책 강화 의지

유호식 한국도로공사 대구·경북 본부장은 "낙하물 사고는 단 한 번의 부주의로 큰 인명 피해로 이어질 수 있다"며 "이동홍보관을 통해 국민들이 위험성을 정확히 인지하고 안전 문화가 생활 속으로 확산하길 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 교통사고 예방과 안전한 고속도로 조성을 위해 선제 대응 체계를 강화하겠다"고 밝혔다.


고속도로 낙하물 사고는 '예방 가능한 사고'임에도 여전히 반복되는 유형이다. 이번 이동홍보관은 단순 홍보가 아니라, 화물 운전자와 일반 운전자에게 경각심을 주는 실질적 체험 기반 교육이라는 점에서 의미가 크다. 안전 정책이 사무실이 아닌 '현장'으로 옮겨가는 변화가 지속돼야 한다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

