부산항만공사 지속가능경영보고서, LACP 어워즈 2년 연속 세계 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 500여개 보고서 중 1위



ESG경영체계 국제 신뢰 강화

부산항만공사가 낸 지속가능경영보고서가 LACP 어워즈에서 2년 연속 세계 1위에 올랐다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 기관의 지속가능경영보고서가 미국커뮤니케이션연맹(LACP, League of American Communications Professionals)이 주관한 '2025 LACP 스포트라이트 어워즈(2025 LACP Spotlight Awards)'에서 세계 1위를 수상했다고 18일 알렸다.

BPA는 지난해 이어 2년 연속 플래티넘을 수상했으며 100점 만점에 99점이라는 최고 수준을 기록했다. 올해는 세계 500여개 이상의 기업이 보고서를 제출하였으며 BPA는 6개 평가항목 중 5개 항목에서 만점을 받아 종합 세계 1위에 선정됐다.

LACP 스포트라이트 어워즈는 전 세계 주요 기업, 공공기관, 비영리단체 등이 참여하는 국제적 보고서 평가로 △전략적 메시지 △콘텐츠의 투명성 및 신뢰도 △창의성 △디자인 및 커뮤니케이션 효과 △보고서의 구조적 완성도 등을 종합 평가한다.

AD

BPA 보고서는 ESG 전략의 일관성, 국제기준에 기반한 공시체계, 항만산업 특화 전략의 구체성 등에서 특히 높은 점수를 받은 것으로 평가된다.

BPA는 최근 개정된 GRI 스탠다드 2021, 국내 공공·민간 ESG공시기준인 K-ESG 가이드라인 등을 종합적으로 반영해 ESG경영체계를 고도화해왔다.

GRI 스탠다드 2021(Global Reporting Initiative)은 지속가능경영 국제 보고서 가이드라인을 가리킨다.

그동안 지속적인 친환경 하역장비 도입, 친환경완전무인자동화 부두 건설, 부산항 온실가스 20.5% 감축, 하역 설비 현장 중대재해 Zero 등 프로젝트를 진행했다. 사람 중심의 안전한 부산항 일터 조성, 중소협력업체와의 상생협력과 지역사회를 중심으로 한 지속적인 사회공헌 활동을 통한 동반성장평가와 지역사회공헌인정제에서 최우수 등급 획득했다.

글로벌 ESG 정책과 정부의 ESG 가이드라인 적극 준수를 통한 투명한 경영공개 등 실질적 성과 창출 노력이 국제평가에서 인정받은 것으로 평가된다.





AD

BPA 송상근 사장은 "2년 연속 세계 1위 수상은 BPA의 ESG경영이 실제 운영체계로 자리잡았다는 국제적 신뢰의 결과"라며 "글로벌 기준과 정부의 ESG 흐름을 동시에 충족하는 투명한 경영체계 강화로 탄소중립항만, 스마트 안전관리, 지역상생 가치 창출 등 ESG성과를 확대해 글로벌 ESG 항만 기준을 선도하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>