'대미 관세 전액 지원' 현대차그룹 지원금 2조 육박

부품업계와 지원 방식 논의 착수

美 공장 3곳, 2~3분기 부품매입 15조

현금성자산 30조 넘어…관세 환급 여유

현대자동차그룹이 올해 미국에 관세를 낸 1차 협력사에 대한 자금을 지원할 경우 그 규모가 2조원에 달하는 것으로 나타났다. 앞서 현대차그룹은 부품협력사에 대해 올해 실제 부담하는 대미 관세를 소급 적용해 전액 지원한다고 밝힌 바 있다. 올 들어 미국 내 3개 공장을 본격 가동하면서 부품사에서 사들인 부품만 15조원을 넘어선 것으로 추정된다.

20일 현대차·기아 3분기 보고서를 보면 현대차 앨라배마공장의 부품 매입액은 올 들어 3분기까지 9조9917억원에 달했다.

미국이 4월부터 관세를 부과한 만큼, 그 이전인 1분기(3조2773억원)을 제외하면 2, 3분기에 6조7144억원어치 부품을 매입한 것으로 나타난다. 같은 기간 기아 조지아공장과 메타플렌트 아메리카(HMGMA) 부품 매입액은 각각 6조7467억원, 1조9687억원이다.

3개 공장에서 관세 부과 이후 부품 매입에 15조원 넘게 지출한 것이다. 여기에 관세 25%를 적용하면 3조7500억원에 달한다. 매입 부품 중에 현지 조달을 뜻하는 부품 현지화율(48% 수준)을 고려하면 관세 부담액은 2조원 안팎이 된다.

현대차그룹은 협력사들과 대미 관세를 지원하기 위한 세부 방식을 논의하고 있다. 부품업계에서는 300여 개에 달하는 1차 협력사로부터 각각 연간 관세 부담액을 취합하고 이를 추후 부품 납품단가에 반영하는 식으로 진행될 것으로 예상한다. 현대차 관계자는 "총 지원 규모는 협력사가 신청하는 금액에 따라 확정될 것으로 보인다"고 말했다.

부품업계 관계자는 "관세를 업체가 전부 부담하거나 납품가에 일부 반영한 경우도 있고 수입처에서 관세를 부담하는 경우도 있기 때문에 각 사마다 상황이 달라 취합하는데 상당한 시간이 걸릴 것"이라면서 "현대차그룹에서 전액 지원하겠다고 한 만큼 납부 근거에 따라 부담액을 제출하겠다는 분위기"라고 말했다.

현대차그룹이 2조원으로 추정되는 지원 금액을 어떤 식으로 마련할 지도 관심이다. 지난해 연결 기준 현대차·기아의 연간 순이익은 각각 13조2299억원, 9조7750억원을 기록했으며, 올해 순이익 추정치(컨센서스)는 각각 10조9657억원과 7조7870억원에 달한다. 순이익 외에도 현금성 자산이 3분기말 기준 현대차는 17조8611억원, 기아는 13조5835억원에 육박한다.

한미 정부 합의에 따라 관세가 25%에서 15%로 조정돼 연간 4조4000억원 이상 비용을 절감할 수 있다는 점도 자금 활용에 여유를 준다. 다올투자증권에 따르면 관세 25% 기준 현대차·기아의 연간 손실 비용은 현대차 6조원, 기아 5조원이지만 15% 적용 시 비용이 각각 3조6000억원, 3조원으로 줄어들 것으로 예상된다.

미국이 관세와 함께 시행 중인 '수입 조정 상쇄(Import Adjustment Offset)' 제도를 활용하는 것도 가능할 전망이다. 미국 내에서 최종 조립된 완성차는 IAO를 통해 수입 부품에 납부한 관세의 일부를 차량 생산자권장가격(MSRP) 기준 최대 3.75%까지 돌려받을 수 있다.





현대차그룹의 평균 MSRP는 약 3만9000달러로, 현지 생산 차량 1대당 약 1463달러(약 205만원)의 추가 절감 효과가 발생할 것으로 흥국증권은 추정했다. 이는 현대차·기아가 부담해야 할 현지 생산 차량의 부품 관세(15% 관세 시 1대당 약 221만원)의 대부분을 상쇄할 것이란 분석이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

