LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입

LG씨엔에스, 한화엔진, 이수페타시스, 파라다이스, 산일전기, 현대오토에버, 아세아 등 7개 종목이 코스피200 종목에 편입됐다.

한국거래소는 17일 주가지수운영위원회를 개최해 코스피200, 코스닥150 및 KRX300 등 주요 대표지수 구성종목에 대한 정기변경을 심의했다고 18일 밝혔다.

심의결과 코스피200은 8종목, 코스닥150은 16종목, KRX300은 22종목이 교체된다.

코스피200은 LG씨엔세스, 한화엔진, 이수페타시스, 파라다이스, 산일전기, 현대오토에버, 아세아 7개 종목이 편입되는 한편 HD현대미포, HDC, 한화비전, 덴티움, 하나투어, KG모빌리티, TCC스틸, OCI 등 8개 종목이 편출됐다. HD현대미포의 경우 HD현대중공업과의 합병으로 인한 수시변경으로 편출됐다.

삼성바이오로직스 분할로 신설되는 삼성에피스홀딩스의 경우 재상장 다음 매매거래일인 오는 25일 편입 예정이며 다음달 12일 정기변경 이후에도 잔류하게 된다.

정기변경 후 유가증권시장 전체 시가총액 대비 코스피200 구성종목의 시가총액 비중은 92.6%다.

코스닥150에는 펌텍코리아, 비에이치아이, LS마린솔루션, 유일로보틱스, 유진로봇, 감성코퍼레이션, 올릭스, 디앤디파마텍, 인카금융서비스, 로보티즈, 코나아이, 미코, 솔트룩스, 아이쓰리시스템, 우리기술, 클로봇 등 16개 종목이 편입됐다. 반면 미래나노텍, 아이패밀리에스씨, 매일유업, 아이센스, HLB테라퓨틱스, 바이오니아, 한국기업평가, 파트론, 덕산테코피아, 기가비스, 칩스앤미디어, 프로텍, 아이티엠반도체, 오픈엣지테크놀로지, 인탑스, 이엠텍 등이 편출됐다.

정기변경 후 코스닥 시장 전체 시가총액 대비 코스닥150 구성종목의 시가총액 비중은 56.5%다.

KRX300에는 SK디스커버리, 한국카본, 동원산업, 효성, 현대지에프홀딩스 등 21개 종목이 편입됐고 동원시스템즈, TKG휴켐스, SK네트웍스, LS머트리얼즈, KG모빌리티, 엠로 등 22개 종목이 편출됐다.





정기변경 후 유가증권 및 코스닥시장 시가총액 대비 KRX300 구성종목의 시가총액 비중은 약 93.5%다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

