"교통·콘텐츠가 관건"…전남도의회, 2026여수세계섬박람회 점검

돌산 진입로 두 곳뿐…"교통대책 시급"

몰입형 콘텐츠·스토리텔링 전시 필요

전남도의회 2026여수세계섬박람회 지원 특별위원회는 지난 17일 도의회 초의실에서 간담회를 열고, 300여일 남은 박람회 추진 현황을 종합 점검했다.

이날 회의에는 서대현 위원장과 특위 위원들, 전남도 섬해양정책과 관계자, 조형근 조직위원회 기획본부장 등 주요 공무원들이 참석해 박람회의 개최 개요, 사업비 현황, 행사 프로그램, 교통과 숙박, 음식 등 실무 현안에 대해 폭넓게 의견을 나눴다.

전남도의회 2026여수세계섬박람회 지원 특별위원회는 2026여수세계섬박람회 준비 상황을 300여 일 앞두고 종합 점검했다. 전남도의회 제공

서 위원장은 특히 돌산 지역의 교통 문제를 강도 높게 비판했다. 그는 "박람회의 핵심 공간인 돌산은 돌산대교와 거북선대교 두 곳만 진입로가 있다"며 "명절에는 차량 정체가 극심해 주민 불편이 반복된다"고 지적했다.

이와 함께 그는 "박람회 기간 관람객이 원활히 이동할 수 있도록 셔틀버스 확대 등 체계적인 대중교통 중심 대책이 즉시 마련돼야 한다"고 강조했다.

콘텐츠 측면에서도 아쉬움을 표했다. "현재 제시된 콘텐츠만으로는 박람회만의 차별성과 매력을 살리기 어렵다"며 "섬과 해양이라는 주제를 관람객이 실감할 수 있도록 몰입형 콘텐츠 개발, 지역 자원을 활용한 스토리텔링형 전시가 절실하다"고 덧붙였다.

그는 박람회의 지역 확산 효과와 경제적 파급력을 거론하며 "이 박람회는 여수만의 축제가 아니라 전라남도 전체의 성장 기회여야 한다"고 강조했다. 이어 "도의회 특별위원회는 예산 확보와 정책 제안을 통해 실질적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





한편, 박람회 지원 특별위원회는 서대현 위원장(여수 2)과 김화신 부위원장(비례), 이광일(여수 1), 이동현(보성 2), 최병용(여수 5), 강정일(광양 2), 한춘옥(순천 2), 박선준(고흥 2), 주종섭(여수 6), 임형석(광양 1) 의원 등 총 10명으로 구성돼 있으며, 제도적·재정적 지원 활동을 지속하고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

