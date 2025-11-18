본문 바로가기
김진태 강원지사, 제60회 전국여성대회서 '우수지방자치단체장상' 수상

이종구기자

입력2025.11.18 16:21

여성친화정책 공로 인정
전국 최초 만 8세 미만 육아수당 시행
여성간부 3배 확대…여성 리더십 확대

김진태 강원특별자치도지사는 18일 서울 코엑스에서 열린 '제60회 전국여성대회'에서 우수지방자치단체장상을 수상했다.

김진태 강원지사, 제60회 전국여성대회서 '우수지방자치단체장상' 수상 김진태 강원특별자치도지사가 18일 서울 코엑스에서 열린 '제60회 전국여성대회'에서 우수지방자치단체장상을 수상하고 있다. 강원도 제공
해당 상은 한국여성단체협의회가 주관하며, 여성의 권익 증진과 지위 향상에 큰 공이 있는 지방자치단체장에게 수여된다.


김 지사는 2022년 취임 이후 2023년 6월 강원특별자치도 출범을 주도하며 '여성이 행복한 강원특별자치도 만들기'를 핵심가치로 다양한 여성정책을 적극 추진해 왔다.


특히 '여성이 편안해야 강원특별자치도가 편안해진다'는 철학을 바탕으로 여성의 삶의 질 향상과 성평등 사회 구현에 도정 역량을 집중했다.


이러한 철학 아래 도는 돌봄, 리더십, 안전, 일자리 등 여성 삶 전반을 아우르는 정책을 촘촘하게 추진해왔다.


전국 최초로 만 8세 미만까지 강원육아기본수당을 지급해 아이 한 명을 키우는 데 누적 1억원이 넘는 전국 최고 수준의 지원을 제공함으로써 부모의 육아 부담을 낮췄다.


또한, 2022년 10월에는 분만취약지 임산부가 분만기관 인근에서 안전하게 머물 수 있도록 지원하는 응급산모 안심스테이를 개소하며 의료접근성이 낮은 지역의 출산 안전망을 강화했다.


공직 사회 내 여성 리더십 확대에도 속도를 냈다. 2022년 당시 14명에 불과했던 4급 이상 여성 간부를 2025년에는 38명으로 약 3배 가량 늘리며 조직 내 성평등 기반을 대폭 강화했다. 특히 2025년 7월 정기인사에서는 국장급 승진자 4명 중 2명을 여성 국장으로 발탁해 여성 국장 비율을 도정 역사상 최고 수준으로 끌어올렸다.


여성의 경제적 기반 강화 정책도 꾸준히 추진했다. 40세 이상 여성에게 취업준비쿠폰을 지원하고 여성농업인을 대상으로 대상포진 예방접종과 노동경감 지원을 확대하는 등 농촌 여성의 실질적 부담을 줄이는 정책도 함께 추진했다.

김진태 강원특별자치도지사가 18일 서울 코엑스에서 열린 '제60회 전국여성대회'에서 우수지방자치단체장상을 수상하고 있다. 강원도 제공

이외에도 시군별 시민감시단 총 250여 명을 구성해 여성 안심화장실을 운영하며 여성 안전 인프라를 강화하는 데에도 힘써왔다.


김진태 강원특별자치도지사는 "여성이 잘돼야 집안도 지역도 나라도 잘 되는 법"이라며, "아이가 만 여덟 살이 될 때까지 지급하는 강원육아수당을 시행하고, 도청의 여성 간부 공무원 숫자를 취임 후 3년 만에 3배를 늘려나갔다"고 말했다. 이어 "이 상을 모든 여성분들께 바친다" 감사의 뜻을 전했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

