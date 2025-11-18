횡성군, '친환경에너지복합타운' 기공식…청정 횡성 100년 미래 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

횡성군, 694억 투입

2029년 환경·복지 선순환 모델 완성

강원도 횡성군이 환경문제 해결과 신성장 동력 확보를 위한 프로젝트인 '횡성군 친환경에너지복합타운 조성사업'의 기공식을 열고 본격적인 사업 추진에 들어간다.

횡성군이 환경문제 해결과 신성장 동력 확보를 위한 프로젝트인 '횡성군 친환경에너지복합타운 조성사업'의 기공식을 열고 있다. 횡성군 제공

AD

횡성군은 18일 공근면 초원리 사업 부지에서 김명기 횡성군수, 표한상 군의회 의장, 지역 국회의원, 한국환경공단 관계자, 지역 주민 등이 참석한 가운데 기공식을 개최하고, 2029년 준공을 목표로 사업을 추진한다고 밝혔다.

총 694억원이 투입되는 이번 복합타운은 유기성 폐자원의 에너지화, 폐비닐의 자원순환, 복지 증진이라는 세 가지 핵심 가치를 동시에 실현하는 전국 최고 수준의 혁신형 환경·복지 융합 모델이다.

이번 사업의 핵심은 환경 오염을 차단하면서 에너지를 생산하는 투트랙 자원순환 시스템에 있다.

첫째, 통합 바이오가스화시설은 가축분뇨, 음식물류, 하수찌꺼기 등 하루 120t의 유기성 폐자원을 친환경적으로 처리하며, 이 과정에서 생산되는 바이오가스는 지역 에너지 자립에 기여한다.

둘째, 공공 열분해시설은 처리에 어려움이 많은 폐비닐 20t/일을 열분해 방식으로 처리하여 유류를 회수, 순환경제 실현에 앞장선다.

횡성군은 이 두 시설에서 생산된 에너지를 활용해 주민 복지를 증진하는 친환경 에너지타운을 함께 조성할 계획이다.

공근면 초원리 일원에 들어설 에너지타운은 폐열을 활용한 치유센터, 아열대식물관, 쉼터(카페) 등을 포함하며, 환경기반시설이 지역 복지와 문화의 거점으로 자리 잡는 모범 사례가 될 전망이다.





AD

김석희 건설도시국장은 "친환경에너지복합타운은 횡성의 환경과 미래 경제를 동시에 책임질 핵심 성장 동력"이라며"2029년 완공 시까지 안전 시공과 군민 소통을 최우선으로 하여, 전국 최고의 환경·복지 선순환 모델을 완성하겠다"고 밝혔다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>