[르포]'나혼산' 제시 린가드도 반한 PDRN…쇼핑 성지 된 'K약국'서 불티

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 몰리는 홍대 약국들

K뷰티 열풍에 SNS도 영향

여드름 연고, PDRN 성분 화장품 등 인기

"한국 화장품이 유명해지면서 외국인들이 올리브영 들르듯, 약국도 방문하고 있다."

축구선수 제시 린가드(FC 서울)가 PDRN 성분에 대해 언급하고 있다. MBC '나 혼자 산다' 방송화면

AD

지난 18일 오전 11시께 찾은 서울 홍대입구역 인근 한 약국은 평일임에도 외국인 손님들로 붐볐다. 가족 단위 관광객부터 친구와 함께 방문한 젊은 여행객까지, 매장 안은 여러 국적의 손님들로 북적였다. 캐리어를 끌고 이동하던 관광객들이 잠시 들러 제품을 살펴보는 모습도 눈에 띄었다.

이 약국의 주된 고객층은 외국인 관광객이다. 이를 뒷받침하듯 약품명에는 한국어뿐만 아니라 영어·중국어·일본어가 함께 표기돼 있었으며, 이들을 위한 다국어 안내 책자도 비치돼 있었다. 관광객들은 진열대 앞에서 가격과 용량을 꼼꼼히 살펴보며 장바구니에 제품을 담았고, 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 품목을 휴대폰으로 검색하는 모습도 보였다. 한 중국인 관광객이 특정 제품을 문의하자, 직원이 다가와 중국어로 성분과 특징을 설명해주기도 했다.

지난 18일 서울 홍대입구역 인근 약국에서 한 외국인 관광객이 진열된 약들을 둘러보고 있다. 허미담 기자 damdam@

이곳에서 근무하는 40대 약사 정모씨는 "손님 절반 이상이 외국인일 정도"라며 "여드름 연고나 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) 성분이 함유된 제품들이 특히 잘 나간다"고 말했다. 그는 "코로나 시절 개업했는데 당시엔 외국인 손님이 거의 없었다"며 "요즘은 가족 단위로도 많이 오고, 특히 젊은 여성 관광객들이 미용 제품을 찾으러 자주 온다"고 했다.

약국의 인기가 높아진 배경에는 K뷰티 열풍이 영향을 미쳤다. 올리브영이 해외 관광객들의 필수 쇼핑 코스로 자리 잡은 것처럼, 약국 제품도 SNS를 통해 입소문이 퍼지며 찾는 이들이 빠르게 늘어난 것이다. 여기에 성형이나 피부 시술 직후 사후관리 제품을 구매하려는 수요까지 더해지면서 약국 이용은 꾸준히 증가하는 추세다.

실제로 틱톡 등에서 'Korea pharmacy', 'Korea medicine' 등을 검색하면 약국에서 사야 하는 필수템 등을 추천하는 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다. 주로 거론되는 제품은 여드름 치료제와 흉터 연고, 피부 재생 크림 등이다. 미국에서 여행 온 20대 에이바씨는 "한국을 방문했던 친구가 올리브영·다이소·약국을 방문하라고 추천해줬다"며 "여드름 연고를 구매할 예정"이라고 했다.

캐리어를 끌며 약국으로 향하는 외국인 관광객들. 허미담 기자 damdam@

이 같은 흐름에 따라 외국인의 약국 방문은 빠르게 증가하고 있다. 한국관광공사의 '외국인 의료 소비건수 진료과목별 비율 추이'에 따르면 지난해 10월 외국인 의료소비 항목에서 약국 이용 비중은 54.4%였으나, 올해 9월 60.91%를 기록하며 처음으로 60%를 넘어섰다. 외국인이 약국에서 물건을 사는 횟수가 늘어났다는 의미다. 지난달 기준으로는 ▲약국 63.35% ▲피부과 19.86% ▲대학·종합병원 5.43% ▲성형외과 4.84% ▲치과 3.36% 등의 순으로 나타났다.





AD

홍대입구역 인근 또 다른 약국에서 근무하는 30대 약사 최은결씨(가명)는 "SNS에 약국템이 한번 소개되면 그 이후 입소문을 타면서 외국인 손님들이 몰린다"고 했다. 이어 "가장 많이 팔리는 건 여드름 제품이고, 홍대에서 시술받은 뒤 바로 들르는 분들도 있어 피부 관련 제품이 특히 잘 나간다"며 "외국인 응대 직원들이 있기 때문에 기본적인 상담이나 구매 안내는 큰 문제 없다. 올해 중국인 단체관광객 무비자 입국으로 홍대뿐 아니라 명동도 약국마다 외국인 손님이 크게 늘었다"고 덧붙였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>