광명시, 코스타리카와 손잡고 공정무역 확대 나선다

주한 대사·커피연구소 대표단, 시 방문해 협력 논의

공정무역커피 공동개발·정책연수 등 교류 확대

경기도 광명시가 중남미의 대표적인 커피 생산국인 코스타리카와 손잡고 공정무역과 사회적경제 확대에 나선다.

광명시는 17일 시청을 방문한 주한 코스타리카 대사관과 코스타리카 커피연구소(ICAFE) 관계자와 사회적경제·공정무역 분야의 교류 확대를 위한 차담회를 개최했다고 18일 밝혔다.

박승원 광명시장(오른쪽 네번째) 등 광명시 관계자들이 17일 시청을 방문한 코스타리카 대표단과 공정무역 협력을 다짐하고 있다. 광명시 제공

이번 대표단 방문은 지난 6월 박승원 광명시장이 한국 지방정부 대표단으로 코스타리카를 방문했을 당시 형성된 협력 관계를 본격적인 교류로 확대한 것이어서 주목된다.

이날 자리에는 호르헤 발레리오 주한 코스타리카 대사를 비롯해 ICAFE의 마빈 로하스 이사, 마리오 호세 카스티요 부총괄이사 등이 참석했다.

양측은 광명시의 공정무역 정책, 사회적경제 활성화 전략, 국제 협력 확대 방안 등을 중심으로 의견을 나눴다.

앞서 시는 공정무역 선도국 중 하나인 코스타리카와의 협력을 확대해 왔다. 2023년부터 ▲정책연수 ▲코스타리카 커피 생산자 초청 간담회 ▲코스타리카 공정무역 커피 개발·출시 등 다양한 공동사업을 추진해 왔다.

시는 특히 코스타리카 협동조합의 커피 원두를 활용해 만든 공정무역 커피의 관내 공정무역 가게 판매와 시청 부서 구매를 통해 지역 내 윤리적 소비 확산에도 기여하고 있다.

박승원 광명시장은 "광명시는 사회적경제와 공정무역을 기반으로 한 지속가능한 지역 모델을 구축해 왔다"며 "코스타리카와의 국제 협력은 시민의 윤리적 소비 문화 확산과 지역경제 활력에 큰 의미가 있다"고 말했다.

발레리오 대사도 "광명시는 공정무역을 진정성 있게 실천하는 도시"라며 "지속가능성과 연대를 중시하는 두 지역 간 협력이 더욱 깊어지길 기대한다"고 말했다.





한편 ICAFE는 오는 19일부터 21일까지 열리는 '서울 카페쇼'에서 홍보부스를 마련해 자국 커피를 소개할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

