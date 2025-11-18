서금원 "햇살론카드 이용자, 신용점수 상승하면 최대 40만원 격려금"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서민금융진흥원과 신용카드사회공헌재단이 내년 햇살론 카드 이용자 신용도 상승 지원사업 참가자를 모집한다고 18일 밝혔다.

오는 28일까지 '서민금융 잇다' 앱에서 선착순으로 모집한다. 올해는 인원을 3000명으로 확대했다.

서금원은 2023년부터 재단 기부금을 재원으로 '신용도 상승 지원 사업'을 운영해 햇살론 카드 이용자 약 7000명에게 신용·부채관리 컨설팅을 제공했다.

2023년 제1차 지원사업 결과 신용·부채관리 컨설팅을 3회 이상 받은 참가자 중 47.2%의 신용점수가 최대 586점, 평균 39.9점 상승한 것으로 나타났다.

서금원은 올해 지원사업 참여자에게 참여 격려금 3만원과 함께 신용·부채관리 컨설팅을 월 1회씩, 총 3회 이상 지원한다. 컨설팅을 성실히 이행해 10개월간 신용점수가 최소 31점 이상 상승하면 상승 구간에 따라 최대 40만원의 격려금을 지급할 계획이다.





이재연 서금원장은 "이번 신용상승 사업을 통해 햇살론 카드 이용자의 건전한 신용관리 습관 형성과 신용점수 상승을 통한 제도권 금융 안착 효과가 있을 것으로 기대된다"고 말했다.





