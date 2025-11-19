리셀바이 ‘부스터필 홈케어 솔루션’ GS샵 TV홈쇼핑서 첫 방송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 20일 저녁 8시45분 방영

병의원 수준 필링, 집에서 손쉽게 경험할 새로운 기준 제시할 것

항노화 솔루션 개발기업 이노진(대표이사 이광훈)의 스킨케어 브랜드 리셀바이는 병의원급 홈케어 필링 신제품 '스킨 글로우 부스터필 솔루션(Recellby Skin Glow Booster Fill Solution)'을 GS샵 TV홈쇼핑 프리미엄 큐레이션 <지금 백지연>을 통해 오는 20일 저녁 8시 45분부터 론칭할 예정이라고 19일 밝혔다.

이번 방송에서는 스킨 글로우 부스터필 10회 관리 프로그램과 글로우 폼 클렌저 등 제품을 담은 패키지를 메인 품목으로 소개된다. 또 방송 중 추첨을 통해 트리니티에센스를 경품으로 제공한다.

리셀바이는 이번 방송을 통해 병의원 전용 필링 프로그램을 가정용으로 구현한 저자극 프리미엄 필링 솔루션을 선보인다. '스킨 글로우 부스터필 솔루션'은 PHA·LHA 복합산을 함유해 각질과 모공 속 노폐물을 부드럽게 제거하면서도 피부 장벽 손상 없이 매끄럽고 투명한 피부결을 완성한다.

5종 특허 복합 성분을 담은 '스킨 글로우 부스터필 솔루션'은 피부 속 깊은 곳까지 수분을 채워 기초제품의 흡수율·흡수속도·흡수깊이 획기적으로 향상시키는 효과가 임상을 통해 입증됐다.

리셀바이 관계자는 "이번 방송은 단순한 뷰티 상품 판매를 넘어 병의원 수준 홈케어 필링을 집에서도 손쉽게 경험할 수 있는 새로운 기준을 제시하는 계기가 될 것"이라며 "이노진은 앞으로도 TV홈쇼핑을 비롯해 다양한 유통 채널을 통해 부스터필을 포함한 다수의 신제품 및 전문형 홈케어 라인업을 순차적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





이노진은 피부과·모발·바이오 전문 연구 및 제조 인프라를 보유한 기업으로 병의원 전용 제품부터 소비자용 홈케어 제품까지 폭넓은 포트폴리오를 구축해왔다. 최근에는 글로벌 소비자 트렌드에 맞춰 효능 중심의 프리미엄 홈케어 시장을 확대하고 있으며 K-뷰티 기술력을 기반으로 국내뿐 아니라 해외 시장 진출도 가속화하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

