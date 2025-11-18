목포 드림스타트, 행복나눔데이 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아동 30명 참여·후원단체 나눔 동참

목포시 드림스타트는 지난 15일 '희망 더하기'와 함께 2025년 드림 아동 행복 나눔 DAY 행사를 진행했다. 목포시 제공

AD

전남 목포시는 드림스타트가 지난 15일 아동의 건강한 성장과 정서 지원을 위해 후원단체 '희망 더하기'와 함께 '2025년 드림 아동 행복 나눔 DAY'를 개최했다.

18일 시에 따르면, 이번 행사에는 드림스타트 아동 30명이 참여해 팀 레크리에이션, 협동 게임 등 참여형 프로그램을 통해 또래와 협력하고 소통하는 시간을 가졌다.

희망 더하기는 아동들에게 참치·햄·김 등 370만원 상당의 선물 세트를 전달했으며, 행사 종료 후에는 쿠우쿠우 음식을 제공해 다양한 메뉴를 즐기며 휴식을 취할 수 있도록 지원했다.

남승희 희망 더하기 회장은 "지역 아이들이 밝고 건강하게 성장하는 데 작은 보탬이 되고 싶어 행사를 마련했다"며 "아이들의 웃음이 오히려 우리에게 큰 힘이 된다. 앞으로도 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.





AD

시 관계자는 "아이들에게 소중한 경험을 선물해 준 희망 더하기에 깊이 감사드린다"며 "지역사회와 협력해 아동의 건강한 성장과 정서적 행복을 위한 프로그램을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>