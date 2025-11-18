천년의 음색, 현재로 소환… 고령군, 대가야 소리 담은 ‘소리체험관’ 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 현악기 전시·미디어아트·소리놀이터 등 체험 콘텐츠 갖춘 문화관광 거점

고대의 숨결이 먼지 털 듯 되살아났다.

경북 고령군(군수 이남철)은 18일 대가야읍 쾌빈리 우륵박물관 부지 내에 조성된 '소리체험관' 준공식을 개최했다.

고령군 소리체험관 건립 준공식. 고령군 제공

이번 소리체험관 준공은 대가야역사문화클러스터사업 2단계의 하나로, 음악에 현대 기술을 결합한 새로운 문화관광 거점이다.

소리체험관은 2022년 4월 기본·실시 설계를 시작으로 2024년 2월 착공, 2025년 9월 연면적 1779.34㎡(지하 1층, 지상 1층) 규모의 건축공사를 완료했다. 이후 2025년 11월 전시물 제작·설치를 마무리하며 이날 준공식을 맞이했다.

소리체험관에는 세계 각국의 다양한 현악기를 직접 보고 소리를 감상할 수 있는 전시 공간, 소리를 오감으로 느낄 수 있는 체험 공간, 아이들이 신체활동을 통해 소리의 원리를 즐겁게 배울 수 있는 소리놀이터 등 풍부한 콘텐츠가 마련돼 있다.

소리와 빛이 결합된 미디어 영상 공간에서는 가야금의 상징적 아름다움을 모티브로 제작된 미디어아트가 상영돼 관람객에게 한층 몰입감 있는 체험을 제공한다.

고령군은 소리체험관을 지역경제 활성화의 거점으로 만들기 위한 운영 정책도 준비했다. 조례 제정 전까지는 무료로 임시 운영, 조례 제정 후에는 관외 방문객 입장료 5000원 중 3000원, 미취학 아동과 학생 입장료 4000원 중 3000원을 지역상품권으로 환급해 지역 소비를 촉진할 계획이다.





이남철 군수는 "소리체험관은 대가야의 소리를 현대적 감성으로 되살린 공간으로, 지역 주민에게는 문화와 휴식의 장, 방문객에게는 고령을 기억하게 만드는 새로운 문화관광 명소가 될 것"이라며 "앞으로도 문화와 관광이 공존하는 지속가능한 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

