강원도의회 물관리특위, '동해안 지속가능한 물관리 혁신 심포지엄' 개최

이종구기자

입력2025.11.18 15:56

강원, 스마트 물관리 로드맵 제시
지속가능한 물관리체계 구축 방안 집중 논의

강원특별자치도의회 물관리특별위원회(위원장 권혁열의원)은 18일 강릉과학산업진흥원 대강당(율곡관)에서 '2025 동해안지역 지속가능한 물관리 혁신 심포지엄'을 개최한다.

강원도의회 물관리특위, '동해안 지속가능한 물관리 혁신 심포지엄' 개최 강원특별자치도의회 물관리특별위원회가 18일 강릉과학산업진흥원 대강당(율곡관)에서 '2025 동해안지역 지속가능한 물관리 혁신 심포지엄'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원특별자치도의회 제공
권혁열 위원장은 "2025년 강릉의 가뭄은 우리 물관리 체계의 구조적 한계를 보여준 준엄한 경고였다"며, "기후위기 시대에는 '평년 대비'라는 과거 기준만으로는 대응이 불가능하며, 기후 적응형 통합물관리 체계로의 전환이 절실하다"고 강조했다.


또한 "정책은 '현장 실행성'을 중심으로 설계되어야 한다"며 "오늘 심포지엄이 현장의 목소리를 반영한 실천적 물관리 대안을 도출하는 전환점이 되길 바란다"고 말했다.


김진태도지사, 감시성 도의회의장, 강원도의원, 강릉시의원 등 정치권 인사는 물론 학계, 행정, 산업계, 시민, 단체 등 300여명이 참여한 심포지엄은 기후변화로 인한 극단적 가뭄·집중호우의 반복 속에서 통합적이고 현장 중심적인 물관리 시스템을 모색하기 위한 자리다.


이번 심포지엄의 주제발표에는 대한민국 물관리 정책과 기술을 대표하는 세 명의 전문가가 참여했다.


송미영 박사(경기연구원 원장 직무대리)는 '통합물관리체제에서 동해안지역의 물관리 방안'을 주제로 발표했다. 워싱턴주립대 박사 출신으로, 경기연구원 최초의 여성 부원장을 지낸 송 박사는 한강수계 물이용부담금 관리 및 수질총량관리 분야의 권위자다.


이번 발표에서 이태관 박사(계명대학교 환경과학과 교수)가 '남한강 수자원 관리 및 갈등 해소 방안'을 주제로 남한강 상류 도암댐 수계 관리와 동해안권 물이용 연계전략을 제시하며, 지역별 맞춤형 통합물관리 방향을 제안했다.


전 국가물관리위원으로 활동한 이 박사는 일본 도호쿠대 박사 출신으로, 110여 편의 논문과 16권의 환경 전문서적을 집필한 국내 물관리 연구의 권위자이다.


그는 한강수계기금의 효율적 활용과 도암댐 주변 오염원 차단을 통한 유역 기반 갈등 해소 전략을 발표했다.


최계운 박사(前 한국수자원공사 사장, 現 인천연구원장 후보)가 '지표수-지하수 연계 동해안 지역 스마트 물관리 혁신화 방안'을 발표했다.


스마트 물관리의 개척자로 평가받는 최 박사는 한국수자원공사 재임 시 세계 최초의 디지털 물관리 시스템을 도입한 인물이다.


이번 발표에서는 강릉을 비롯한 영동지역의 물순환 데이터 통합, AI 기반 수요예측 등 스마트 물관리 체계 구축 로드맵을 제시했다.


이어진 종합토론에는 행정, 학계, 지방의회를 대표하는 4명의 전문가가 참여했다.


이종구 강원특별자치도 건설안전국장은 도정의 물관리 정책 총괄 책임자로서, 도 차원의 통합물관리 컨트롤타워 구축 방향을 설명했다.


심오섭 강원특별자치도의회 의원(물관리특위 위원)은 "물 문제는 교육이자 시민의식의 문제"라며 시민 참여형 물절약 캠페인과 지역 물순환 거버넌스 구축의 필요성을 강조했다.


최충익 강원대학교 행정학과 교수는 "물관리 실패는 곧 사회적 불평등으로 이어진다"며 취약계층 보호 중심의 물관리 정책 설계를 제안했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
