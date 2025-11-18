진도·여수 해양안전 거점, 교육 협력 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소년 생존역량 강화·해양안전 문화 확산 속도

전남 진도국민해양안전관과 여수시청소년해양교육원이 청소년 해양 안전 의식 강화와 생존 역량 향상을 위해 협력체계를 구축했다. 양 기관은 교육·체험을 결합한 공동 프로그램을 운영하며 지역 해양 안전 거점 역할을 확대할 계획이다.

김민서 진도국민해양안전관 운영대표와 오세경 여수시청소년해양교육원 원장을 비롯한 양 기관 관계자들이 해양안전 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 진도군 제공

양 기관은 지난 14일 오전, 전남 진도군 임회면 진도국민해양안전관에서 '해양 안전 교육 활성화 업무협약(MOU)'을 체결했다. 협약식에는 김민서 운영대표, 오세경 원장 등 양측 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 청소년 대상 해양 안전 교육·체험 프로그램의 연계 강화, 지역 기반 협력망 확대, 인적 교류 활성화 필요성이 제기되면서 추진됐다. 양 기관은 프로그램 공동 개발, 직무 교육 협력, 정보 공유, 세미나·포럼 등 인적 교류, 공동 홍보 등 폭넓은 분야에서 협력하기로 했다.

협약을 통해 두 기관은 진도와 여수라는 지역 거점을 활용해 더욱 다양한 체험 교육을 제공할 수 있게 됐다. 신규 콘텐츠 공동 개발, 행사 운영 시 참여자 확충, 상호 인적 네트워크 구축 등 시너지 효과도 기대된다.

김민서 진도국민해양안전관 운영대표는 "학생들이 실전형 해양 안전 교육을 통해 생존 능력을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

오세경 여수시청소년해양교육원 원장은 "해양 안전은 학생들이 반드시 갖춰야 할 기본 역량"이라며 "이번 협약이 체험 기회 확대와 미래 역량 강화로 이어지길 기대한다"고 강조했다.





전남 진도국민해양안전관과 전남 여수시청소년해양교육원은 앞으로도 지역사회 해양 안전 문화 확산을 위한 협력을 지속할 방침이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

