한국산업은행, 24년 만에 딜링룸 새롭게 단장

대형 미디어월 설치 등

한국산업은행이 서울 여의도 소재 본점의 딜링룸(금융공학실·자금운용실)을 24년 만에 새롭게 단장했다고 18일 밝혔다.

이번 새 단장을 통해 딜링룸에는 대형 미디어월, 투어 공간 등 최신 인프라가 도입됐고, 24시간 근무를 대비한 휴게 공간 리모델링, 신형 데스크 및 미니PC 설치 등 장시간 고도의 집중력이 요구되는 딜링 업무에 최적화된 환경이 조성됐다고 산업은행은 설명했다.

산업은행은 향후에도 24시간 외환시장 조성과 국고채 거래 등 금융시장 발전에 지속적으로 기여한다고 밝혔다.





박상진 한국산업은행 회장은 이날 오픈식에서 "이번 딜링룸 새 단장은 딜링 인프라와 시장 대응 역량을 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점이 될 것"이라면서 "딜링룸이 시장 변화를 읽고 기회를 만들어 내는 공간이자 새로운 가치를 창출하는 현장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

김복규 한국산업은행 수석부행장(왼쪽부터), 김현준 한국산업은행 노조위원장, 박상진 한국산업은행 회장, 김재신 한국산업은행 감사, 양승원 한국산업은행 글로벌사업부문장이 기념촬영을 하고 있다. 한국산업은행

