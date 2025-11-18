한국산업은행, 24년 만에 딜링룸 새롭게 단장

대형 미디어월 설치 등
한국산업은행이 서울 여의도 소재 본점의 딜링룸(금융공학실·자금운용실)을 24년 만에 새롭게 단장했다고 18일 밝혔다.
이번 새 단장을 통해 딜링룸에는 대형 미디어월, 투어 공간 등 최신 인프라가 도입됐고, 24시간 근무를 대비한 휴게 공간 리모델링, 신형 데스크 및 미니PC 설치 등 장시간 고도의 집중력이 요구되는 딜링 업무에 최적화된 환경이 조성됐다고 산업은행은 설명했다.
산업은행은 향후에도 24시간 외환시장 조성과 국고채 거래 등 금융시장 발전에 지속적으로 기여한다고 밝혔다.
박상진 한국산업은행 회장은 이날 오픈식에서 "이번 딜링룸 새 단장은 딜링 인프라와 시장 대응 역량을 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점이 될 것"이라면서 "딜링룸이 시장 변화를 읽고 기회를 만들어 내는 공간이자 새로운 가치를 창출하는 현장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
