김영길 구미시의원, 경북도 의정봉사대상 수상

시민 건강·복리 향상을 위한 정책 실천력 인정받아

경북 구미시의회 김영길 의원(산동·해평·장천)이 경상북도 시군의회 의장협의회장이 수여하는' 2025년 경상북도 의정 봉사 대상'을 수상했다.

'경상북도 의정 봉사 대상'은 경북 시군의회 의장협의회가 도내 기초의원들을 대상으로 수여하는 상으로, 성실하고 창의적인 의정활동을 통해 주민 복리 증진과 지역사회 발전에 기여한 의원에게 주어진다.

좌)구미시의장 박교상 우)구미시의회 김영길 의원(산동·해평·장천)/구미시의회 제공

김 의원은 제9대 구미시의회 재선 의원으로 활동하며 시민 생활과 밀접한 정책 현안을 해결하기 위해 현장을 발로 뛰며 적극적인 의정활동을 펼쳐왔다.

대표 발의한 '구미시 출산장려 및 양육 지원에 관한 조례안'을 통해 출산 친화적 사회 분위기 조성과 양육 부담 완화를 위한 제도적 기반을 마련, 저출산 문제 해소에 기여했다는 평가를 받고 있다.

또한 지역의 산업단지 기반시설 개선, 주민 생활 여건 향상, 체육·복지 인프라 확충 등 다양한 분야에서 시민이 체감할 수 있는 정책 제안과 건의를 이어오며 현장 중심의 의정활동을 실천해왔다.





김 의원은 "이번 수상은 시민 여러분과 함께 만들어낸 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 시민의 행복을 최우선으로, 지역의 지속가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.





