인천도시공사, 제3보급단 등 군부대 이전사업 용역 착수…사업성 개선

박혜숙기자

입력2025.11.18 15:30

수정2025.11.18 15:50

인천도시공사(iH)는 부평구 산곡동 제3보급단 등 군부대 이전 사업화 방안을 마련할 용역에 착수했다고 18일 밝혔다. 준공은 내년 8월 목표로 한다.


iH는 용역을 통해 군부대 이전사업 전반에 대한 재검토를 비롯해 사업추진 구조와 리스크 요인 분석 등 합리적인 부대 이전 실행 방안을 모색할 계획이다.


인천도시공사 전경
이전 대상의 핵심인 제3보급단은 1970년대 초부터 산곡동 일대 도심에 위치해 지역 개발과 생활환경 개선의 제약 요인으로 지적돼 왔으며, 지역 주민은 수십 년간 군부대 부지 활용 방안을 국방부와 인천시에 지속해서 건의해왔다.


이에 인천시와 iH는 제3보급단을 비롯한 507여단 등 인천 2개 군부대와 주안·남동구·부천·김포 등 4개 예비군 훈련장을 17사단 주둔지와 계양 동원예비군훈련장 등 2곳으로 통합·재배치하기로 했다.


2019년 인천시와 국방부는 '군부대 재배치 사업과 연계한 원도심 활성화 업무협약'을 체결하고 2020년 국방부의 군사시설 이전협의 진행 통보, 2023년 4월 인천시와 국방시설본부 간 합의각서 체결, 같은 해 6월 인천시의 사업시행자 지정 절차를 진행했다. 하지만 지난해 7월 민간참여자 공모가 유찰되면서 군부대 이전사업이 중단됐다.


인천시와 iH는 유찰 원인이 고금리, 부동산 PF시장 위축, 건설비 상승 등 부동산 경기 악화에 따른 사업성 저하로 분석하고 이번 용역을 통해 사업성 개선, 사업구조 재설계, 리스크 대응 방안 마련 등 다각적으로 검토할 예정이다.


한편 두 기관은 대체 군사시설을 지어 기부하고 기존 부지를 건네받아 개발하는 '기부 대 양여' 방식으로는 사업성 확보가 어려운 것으로 보고 최근 정부와 국회가 추진 중인 제도 개선에 기대를 걸고 있다. 지난 9월 국회에서 발의된 '군사기지 및 시설 이전 지원에 관한 특별법안'은 기부·양도 재산 가치를 합리적으로 평가해 동등한 교환이 이뤄지도록 하는 게 주요 내용이다.


iH 관계자는 "군부대 이전 사업화 방안 용역을 통해 사업의 타당성과 실행력을 면밀히 검토하고, iH와 인천시의 재정 여건을 고려해 군부대 이전사업이 민간자본 등 합리적인 방식으로 추진되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
