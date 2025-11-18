"건강보험공단 직원 사칭해 금융상품 판매" 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건보공단, 민간은행·보험사 연계 홍보·판촉 등 영리업무 안해

국민건강보험공단은 18일 공단 직원을 사칭하며 장기요양기관 대표자 등에게 연락해 금융 상품을 판매하려는 시도들이 발생했다며 각별한 주의를 당부했다.

AD

건보공단에 따르면 최근 본인을 공단의 요양심사실 부장이나 팀장으로 소개한 사람이 장기요양기관 대표자의 개인 휴대전화로 연락해 은행이나 보험 상품 판매를 시도한 사례가 확인됐다. 공단 관련 부서의 명의를 도용하고 공단 직원의 실명을 사칭한 것이다.

하지만 공단 직원들은 시중 은행, 보험사 등과 관련한 홍보·판촉 등 영리성 업무를 일절 하지 않는다고 공단은 설명했다.





AD

공단 관계자는 "공단 직원으로부터 금융상품 등의 권유를 받은 경우 즉시 공단 고객센터 또는 관할 지사에 확인해 달라"며 "피해가 발생할 경우 수사 의뢰 등 적극적으로 대응할 예정"이라고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>