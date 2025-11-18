본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

“댕댕이들이 봉화를 접수했다”…봉화군, 반려문화도시 첫 발 내딛다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.18 16:20

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

힐링·교육·체험 아우른
‘2025 반려문화 페스티벌’
지역 신성장 가능성 확인

봉화군이 반려동물과 사람이 함께 어우러지는 '펫 친화 도시'로의 도약을 향해 의미 있는 첫 성과를 거뒀다.


군은 지난 15일부터 16일까지 봉화 은어 송이 테마공원 일원에서 '2025 봉화군 반려 문화 페스티벌'을 성황리에 개최했다고 17일 밝혔다.

“댕댕이들이 봉화를 접수했다”…봉화군, 반려문화도시 첫 발 내딛다 봉화군 반려문화페스티벌
AD

올해 처음 열린 이번 축제는 반려 가족뿐 아니라 일반 주민과 관광객까지 자연스럽게 참여하는 열린 구성으로, 반려 산업의 새로운 가능성과 지역 이미지 제고라는 두 가지 성과를 동시에 거뒀다는 평가를 받았다.


◆ 산책·도보여행·퍼레이드… 자연 속에서

'반려 힐링 콘텐츠'축제의 시작을 알린 '댕댕아, 가을 산책하자!' 프로그램은 늦가을 정취 속 산책 코스로 꾸며져 높은 호응을 얻었다. 특히 현장에서 조기 마감된 1.2km '댕댕이 도보여행'은 보호자와 반려견이 나란히 완주하며 잔잔한 감동을 자아냈고, 응원 열기가 이어지며 행사장을 더욱 뜨겁게 달궜다.


◆ 어질리티 체험·펫티켓 교육… "즐기면서 배우는 품격 있는 반려 문화"

대한민국 최초 반려동물 특성화고인 한국펫고등학교의 어질리티(Agility) 시범·체험 프로그램은 이틀 내내 가장 붐비는 공간이었다. 장애물을 뛰어넘는 반려견마다 박수가 터졌고, 보호자들은 "독 스포츠를 실제로 체험할 기회가 많지 않데 특별한 경험이었다"고 만족감을 드러냈다.


이웅종 교수의 행동 교정·훈련 토크콘서트, 펫티켓 OX 퀴즈 등 교육형 프로그램도 호평을 받았다. 반려인의 기본 상식과 예절을 쉽고 재미있게 전달해 "단순한 행사를 넘어 지역 반려 문화 수준을 한 단계 끌어올렸다"는 평을 끌어냈다.

“댕댕이들이 봉화를 접수했다”…봉화군, 반려문화도시 첫 발 내딛다 봉화군, 반려문화도시 첫 발 내딛다 반려문화페스티벌

◆ 생활형 참여 프로그램 '웃음 폭발'… 간식 빨리 먹기·기다려 대회·장기자랑 성황

'간식 빨리 먹기', '기다려!! 대회' 등 생활형 프로그램은 관람객들로부터 가장 큰 웃음을 끌어낸 인기 콘텐츠였다. 특히 기다려 대회에서는 눈앞의 간식을 애써 참는 반려견들의 사랑스러운 모습에 현장은 연신 웃음과 박수로 가득 찼다.


장기자랑 무대는 반려견의 재롱과 보호자의 퍼포먼스가 어우러지며 축제 분위기를 절정으로 끌어올렸다. 참가자들은 "봉화가 반려 문화 중심지로 성장할 잠재력을 확인한 무대"라고 입을 모았다.


◆ '펫 친화 도시' 가능성 본격화… 백두대간 힐링 펫 빌리지 시너지 기대

축제는 높은 참여도와 현장 만족도를 바탕으로 봉화군의 미래 전략인 반려 문화 기반 구축에 큰 힘을 실었다. 가족 단위 방문객과 지역 주민, 관광객이 자연스럽게 어울리는 구성도 긍정적으로 평가됐다.


특히 내년 준공 예정인 '백두대간 힐링 펫 빌리지'(애견호텔·펫 마당·산책로 등)와의 연계가 기대되며, 봉화군이 펫 친화도 시로 자리매김할 가능성도 더욱 커지고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

봉화군 관계자는 "이번 페스티벌은 반려 가족과 지역사회가 함께 만든 품격 있는 축제로, 반려동물과 사람이 공존하는 문화 기반을 마련한 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 반려 문화 활성화를 위한 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

“댕댕이들이 봉화를 접수했다”…봉화군, 반려문화도시 첫 발 내딛다 힐링·교육·체험 아우른 ‘2025 반려문화 페스티벌’, 지역 신성장 가능성 확인



영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기