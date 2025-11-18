광주 서구, '아동친화도시' 전국 최우수…보건복지부 장관상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'함께 서구 행복학교' 정책 결실

광주시 서구가 '함께 서구 행복학교' 정책으로 아동친화도시 대상을 수상했다.

서구는 18일 충남 홍성군에서 유니세프아동친화도시 지방정부협의회가 주최한 2025 아동친화도시 우수사례 시상식에서 전국 최우수 지자체로 선정돼 대상인 보건복지부 장관상을 받았다.

광주 서구가 18일 충남 홍성군에서 유니세프아동친화도시 지방정부협의회 주최로 열린 '2025 아동친화도시 우수사례 시상식'에서 전국 최우수 지자체로 선정돼 대상인 보건복지부 장관상을 수상했다. 광주 서구 제공

이 상은 아동이 존중받고 안전하게 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 전국 지방정부의 우수정책을 발굴해 시상하는 것으로 아동 권리증진을 위한 제도·참여·교육·정책 기반 등을 종합적으로 평가한다.

서구는 지난 2022년 6월 광주 최초로 유니세프 아동 친화 도시 상위단계 인증을 받았으며 ESG에 바탕한 아동 친화 사업을 기반으로 ▲'제로웨이스트 서구' 환경캠프 ▲ALL-KIDS ZONE 조성 ▲청소년구정참여단 ▲학교로 찾아가는 '아동 권리심리극' ▲아동학대 예방 챌린지 등 아동 권리 실현에 앞장서고 있다.

특히 '함께 서구 행복학교'는 아동의 권리를 일상에서 실천하는 성장공동체 교육 모델로 높은 평가를 받았다. 행복학교는 입시 중심 교육에서 벗어나 체험과 경험을 통해 문제 해결력·소통 능력·자기 주도성을 키우는 아동·부모 동반 성장 교육 프로그램이다.

서구는 ▲'부모 행복학교'를 통해 미래 교육 트렌드와 부모 코칭 역량을 강화하고 ▲'자녀 행복학교'를 통해 자연 속 도전 활동으로 문제해결력을 키웠다. ▲'함께 행복학교'에서는 부모와 자녀가 함께하는 인성 코칭 프로그램도 운영해 참여자들의 소통과 공감 능력을 강화했다.

김이강 서구청장은 "아동의 권리를 행정 전반에 실천적으로 반영하고자 노력해온 서구의 정책과 실천이 공식적으로 인정받은 결과이다"며 "부모와 아이가 함께 성장하는 '함께 서구 행복학교'는 교육 정책의 새로운 모델이자 혁신적 도전이었다"고 말했다.





이어 "앞으로도 가정, 학교, 지역사회가 연계된 교육 생태계를 조성해 아이와 부모가 함께 성장하는 따뜻한 도시를 만들겠다"고 덧붙였다.





