대만, 첨단반도체 수출 통제…"사전 허가 시 수출"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양자컴 등 18개 항목 수출 통제

핵심기술 유출 방지 목적

대만 당국이 첨단 반도체를 비롯한 전략적 첨단 기술 품목에 대한 수출 통제에 나섰다.

AD

18일 연합보 등 대만 언론에 따르면 대만 경제부는 전날 무역법 13조 등 관련 법률에 따른 전략적 첨단 기술 제품 수출 통제 목록 개정을 예고하며 첨단 반도체와 3D프린터, 양자컴퓨터 등 3대 품목, 18개 항목에 대한 수출 통제를 추가한다고 밝혔다.

수출 통제 목록에는 고급 3D프린터, CMOS(상보성 금속 산화막 반도체) 집적회로, 저온 냉각시스템, 주사전자현미경(SEM), 저온 웨이퍼 테스트 장비 등 반도체 관련 장비, 양자컴퓨터가 포함됐다.

이에 따라 대만 기업이 통제 제품의 수출을 위해서는 반드시 사전에 산하 국제무역의 수출 허가를 받아야 한다.

대만 경제부는 이러한 수출 통제는 해당 품목의 수출 금지가 아닌 수출로 인한 무기 확산 위험을 낮추기 위한 예방 차원에서 이뤄지는 것이라고 설명했다.

대만 경제부는 이와 함께 국제 전략물자 통제체제 중 하나인 바세나르 체제의 통제 목록 업데이트로 인한 무역 관리 필요성에 따라 군용 상업용 물품과 기술 수출 통제 목록 및 일반 군용 목록의 개정 예고를 60일간 공개한다고 밝혔다. 바세나르 체제는 1996년 네덜란드 남서부도시 바세나르에서 출범해 재래식 무기와 전략물자 및 기술수출을 통제하는 다자간 국제체제를 의미한다.

한 소식통은 대만 당국이 바세나르 체제를 언급한 것은 반도체 등 핵심기술의 통제와 단속을 강화함으로써 대만 기업을 통한 중국으로의 핵심기술 유출을 방지하겠다는 의도가 담긴 것으로 해석했다.





AD

앞서 대만 경제부는 중국의 첨단 인공지능(AI) 반도체 제조를 주도하는 화웨이와 SMIC를 블랙리스트에 올리기도 했다. 화웨이와 SMIC는 미국의 제재에도 2023년 중국산 7나노 반도체를 개발해 중국 기술굴기의 상징적인 기업으로 평가받고 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>