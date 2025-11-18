기업은행, IBK창공 실리콘밸리 센터 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2023년 9월 현지 데스크 운영 시작

정규센터로 전환…기업 지원 강화

IBK기업은행은 17일(현지시간) 미국 캘리포니아 팔로알토에 IBK창공 실리콘밸리 센터를 개소했다고 18일 밝혔다.

17일(현지시간) 미국 캘리포니아 팔로알토 IBK창공 실리콘밸리 센터 개소식 행사장에서 임정택 주샌프란시스코 총영사(앞줄 왼쪽 두 번째부터) 강민국 국민의힘 의원, 김성태 기업은행장, 강준현 더불어민주당 의원 등이 기념촬영을 하고 있다. 기업은행

기업은행은 2023년 9월부터 운영 중인 IBK창공 실리콘밸리 데스크를 정규센터로 전환했다. 이를 통해 국내 혁신·벤처스타트업 해외 진출을 강화할 계획이다.

창공 육성·졸업기업을 위해 약 100평의 단독공간을 마련해 투자유치 기업설명회(IR), 현지 파트너사 미팅, 기관 네트워킹 참여 등을 지원할 예정이다.

개소식에는 김성태 기업은행장, 임정택 주샌프란시스코 총영사, 국회 정무위원회 여당 간사 강준현 더불어민주당 의원, 야당 간사 강민국 국민의힘 의원이 참석했다.

김 행장은 "벤처스타트업 생태계가 가장 활발한 실리콘밸리에서 IBK창공의 첫 글로벌 정규 센터를 개소했다"며 "앞으로도 대한민국 우수 벤처스타트업 기업이 세계시장으로 도약하도록 지원하겠다"고 말했다.





한편 기업은행은 2017년 IBK창공 마포센터 개소를 시작으로 국내 정규센터(서울 마포·구로, 부산, 대전, 광주, 대구), 글로벌(실리콘밸리 센터, 유럽 데스크), 캠프(서울대, 울산과학기술원)를 운영하며 매년 200여개 혁신 스타트업을 육성하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

