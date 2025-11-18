코웨이 '비렉스 트리플체어', 굿디자인 어워드 우수디자인 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

감각적인 디자인과 높은 편의성

사용 목적에 따른 착좌감 제공

코웨이는 '비렉스 트리플체어'로 2025 굿디자인 어워드에서 우수디자인(GD) 상품에 선정됐다고 18일 밝혔다.

코웨이 비렉스 트리플체어. 코웨이

굿디자인 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관해 1985년부터 진행되고 있는 국내 최고 디자인 어워드다. 디자인 분야 전문가로 구성된 심사위원단이 외관·기능·소재·경제성 등을 종합 심사해 우수한 상품과 서비스에 정부 인증의 GD 마크를 부여한다.

비렉스 트리플체어는 워크(Work), 릴랙스(Relax), 마사지(Massage)의 3가지 기능을 하나에 담은 다기능 의자다. 어느 공간에서나 자연스럽게 조화되는 감각적인 디자인과 사용자 편의성을 높인 기능으로 심미성과 실용성을 갖췄다. 부드러운 곡선 형태의 디자인과 ▲잉크 블랙 ▲와인레드 ▲카멜 브라운 ▲다크 브라운 ▲토프 베이지 등 총 5가지의 색감도 특징이다. 비렉스 트리플체어는 일본의 굿디자인 어워드 2025, 독일의 레드닷 디자인 어워드 2025, iF 디자인 어워드 2024에서도 본상을 받은 바 있다.

비렉스 트리플체어는 사용 목적에 따라 편안한 착좌감을 제공한다. 업무나 학습 시에는 탄탄한 헤드 쿠션이 목과 머리를 지지해 몰입감을 높여준다. 휴식 시에는 최대 150도까지 각도 조절이 가능한 전동 리클라이닝 기능과 등·허리·엉덩이·다리까지 따뜻하게 감싸는 온열 시트가 편안함을 더한다. 컨디션 회복이 필요할 때는 강력한 3D 안마 모듈과 어깨 감지 센서를 통해 체형에 맞춘 정교한 마사지를 제공한다.





코웨이 관계자는 "제품 본연의 기능에 집중하면서 어느 공간에도 조화롭게 어우러지는 디자인의 비렉스 트리플체어가 혁신성과 우수성을 인정받게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 고객에게 최상의 쉼과 휴식을 선사하고 공간의 격을 높이는 혁신 제품과 서비스를 선보이겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

