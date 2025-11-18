행정정보시스템 재난 위기경보 '주의'로 하향…대응체계 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대응본부→대응팀으로 전환

"대구센터 이전 복구 총력"

국가정보자원관리원 화재로 인한 행정정보시스템 재난 위기경보가 '경계'에서 '주의' 단계로 하향됐다.

행정안전부는 18일 오후 3시 '국정자원 화재 관련 위기상황대응본부' 2차 회의를 열고 정보시스템 복구 현황과 계획을 점검하고, 위기경보 단계 하향 및 대응 체계 전환 방안을 논의했다.

연합뉴스

정부는 대전센터 내 시스템이 당초 계획이던 이달 20일보다 빠르게 복구 완료된 점, 위기경보 발령 기준 및 국민 불편 해소 상황을 종합 고려해 위기경보를 '경계'에서 '주의'로 하향 조정하기로 했다.

이에 따라 대응체계도 행안부 차관을 본부장으로 하는 '위기상황대응본부'에서 디지털정부정책국장을 팀장으로 하는 '위기상황대응팀'으로 전환된다.

이날 오후 2시 기준 국정자원 대전센터 총 709개 시스템 중 696개 시스템이 복구돼 복구율은 98.2%다. 미복구 13개 시스템은 모두 대구센터로 이전해 복구 작업 중이다.

앞으로 정부는 대응팀을 중심으로 대구 이전 시스템의 복구작업을 면밀히 살피고, 특이사항 발생 시 즉각 대응하는 등 안정적인 복구 완료에 총력을 다할 방침이다.

대구센터 이전 시스템은 시스템별로 클라우드 이전에 따른 응용프로그램 변경 등이 필요해 개별적인 집중 관리가 필요하다. 또 소방청 '소방장비통합관리 시스템' 등 분진 피해로 스토리지 복구 작업을 병행하는 시스템도 있다. 현재 국립과학수사연구원 포렌식팀, 스토리지 장비 제조사 등 전문 인력을 투입해 정밀 복구 작업을 진행 중이다.





김민재 행안부 차관은 "불편함을 감수해 주신 국민 여러분과 밤낮없이 복구작업에 매진해 준 관계자분들에게 깊은 감사를 전한다"며 "남은 대구센터 이전 복구작업이 연말까지 마무리될 수 있도록 마지막까지 긴장의 끈을 놓지 않고 복구 작업에 최선을 다하겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

