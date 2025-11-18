이창용 "한미 무역합의가 하반기 불확실성 줄여"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한은 총재, BBC와 인터뷰



"하드웨어도 강한 한국, AI분야서 좋은 위치"

"AI 거품 논란에도 붐은 계속…반도체 수요 증가할 것"

이창용 한국은행 총재는 한미 무역합의가 올해 하반기 통상 불확실성을 상당폭 줄였다고 평가했다. 하드웨어에도 강한 한국은 인공지능(AI) 분야에서 좋은 위치에 있다며, AI 붐에 따른 반도체 수요 확대가 우리 경제에 새로운 기회가 될 것이라고 봤다.

이창용 한국은행 총재 연합뉴스

이창용 한국은행 총재는 18일 영국 BBC 방송과의 인터뷰를 통해 이같이 밝혔다.

이 총재는 "한국은 수출 부문에 크게 의존하고 있기 때문에 무역 긴장과 관세 인상이 분명 우리에게 영향을 미친다"며 "상반기에는 (관세 부과 전) 선(先)수출 효과로 수출지표가 나쁘지 않았다"고 말했다. 이어 그는 "더 큰 영향이 하반기부터 올 것이라고 예상했다"며 "한미 간 협상이 불확실성을 상당히 줄여줬다"고 평가했다.

이 총재는 대미 투자 협상과 관련해서도 미국의 기초과학 강점과 한국의 제조·응용 기술을 결합한 합작투자(JV) 구상을 제안하며 긍정적 영향을 강조했다.

그는 무역과 함께 우리 경제에 가장 큰 영향을 미치는 또 다른 측면으로 AI와 같은 신기술을 꼽았다. 이 총재는 "다행히도 한국은 신기술, 특히 AI 분야에서 좋은 위치에 있다고 생각한다"며 "우리의 AI 산업은 소프트웨어는 물론 하드웨어에서도 매우 강하기 때문"이라고 말했다.

그는 "지금의 AI 경쟁에서 누가 승자가 되든 AI 붐은 계속 될 것"이라며 "이는 고성능 반도체뿐 아니라 기존 구형 반도체 칩에 대한 수요까지 늘릴 것"이라고 전망했다. 이어 "이것이 우리 경제의 새로운 비즈니스이자 성장엔진이 되길 기대한다"고 덧붙였다.





최근 제기되는 AI 거품론에 대해서는 "중앙은행 총재들 사이에서도 논의되는 매우 뜨거운 주제"라며 "개인적인 의견은 설령 거품이 일부 있다고 해도 AI가 대형 서버뿐 아니라 로봇·소형기기 등 일상 제품에도 적용되는 '피지컬 AI'로 확산하면서 반도체 수요는 지속적으로 증가할 것"이라고 밝혔다. 그는 이어 "이는 기존 반도체 칩에 대한 막대한 수요를 필요로 할 것"이라며 "이런 점에서 한국은 다른 나라들보다 상대적으로 더 안전할 수 있다고 본다"고 강조했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

