강원도, 강원기업 글로벌 투자 설명회…외자유치 마중물 역할

강원기업, 글로벌 투자 설명회서 혁신 기술 선보여

도, 9개 벤처기업 앞세워 글로벌 투자 유치 박차

싱가폴·칠레 투자사와 맞손…'유니콘 성장' 발판 마련





강원특별자치도(도지사 김진태)는 18일 소담스퀘어 강원(춘천) 에서 '2025 강원기업 글로벌 투자 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

강원특별자치도가 18일 소담스퀘어 강원(춘천) 에서 '2025 강원기업 글로벌 투자 설명회'를 개최한 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

올해로 4회째를 맞은 이번 설명회는 도내 유망 벤처기업의 투자유치 및 해외 진출을 지원하기 위해 마련된 자리로, 도내 소재 기업과 국내외 소재 글로벌 벤처투자사 대표, 임직원 등 30여 명이 참석했다.

이날 발표를 맡은 벤처기업은 사전 공모를 통해 선정됐으며, 바이오, 헬스케어·체외진단, 인공지능 분야에서 자사의 핵심 기술력과 사업모델을 선보였다.

주요 벤처기업으로는 화학 단백질체학(chemo proteomics)과 인공지능(AI)을 결합한 신약 개발 플랫폼 기술을 개발, 기술이전을 준비하고 있는 ㈜바이온사이트와 인공지능 기반 체외진단 솔루션을 통해 휴대용 수질검사기 등을 개발, 라스베이거스에서 열린 국제전자제품박람회(CES) 2025에도 참가한 바 있는 ㈜리바이오가 있다.

이 외에도 총 9개 기업이 참가, 다양한 기술과 기업별 성장 비전, 구체적 사업모델을 발표했다.

특히 다국적 글로벌 벤처투자사와 한국법인 소속 투자자, 전문 엑셀러레이터가 다수 참가하여 투자 기회를 함께 모색했다.

실투자 펀드를 운영하는 Scalient Ventures(싱가폴)와 Magical Startups(칠레), 오픈이노베이션 및 국내 기업의 해외 진출 플랫폼을 제공하는 Creww 코리아(일본)와 AGCC 코리아(아랍에미리트), 국내 스타트업의 현지 진출과 투자 유치를 지원하는 넥스트웨이브벤처파트너스, 블루웨일인베스트 등 총 6개 사이다.

또한 발표 직후, 기업 대표와 글로벌 벤처투자자 간 별도의 네트워킹 세션을 통해 심도 있는 투자 상담을 시행하여 이후 실질적 투자성과로 이어질 수 있도록 적극 지원해 나갈 예정이다.





박광용 강원특별자치도 산업국장은 "이번 '강원기업 글로벌 투자 설명회'를 통해 도내 유망기업이 혁신적 비즈니스 모델을 통해 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 돕고 있다"며 "앞으로도 세계를 무대로 당당히 경쟁할 수 있도록 글로벌 투자유치 기반을 지속 강화해 나겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

