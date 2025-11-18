본문 바로가기
2025 울진바지게 낭만장터, 페스티벌로 전통시장 소생시키다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.18 14:28

전통시장 활력 불어넣은 체험·공연·야시장, 가족 방문객 큰 호응

잊혀가던 전통시장의 풍경이 '페스티벌'이라는 마법을 만났다.


경북 울진군은 지난 14일부터 15일까지 울진바지게시장 일원에서 '2025 울진바지게 낭만장터 페스티벌'을 개최했다.

2025 울진바지게 낭만장터, 페스티벌로 전통시장 소생시키다 울진군은 11월 14일부터 15일까지 울진바지게시장 일원에서 '2025 울진바지게 낭만장터 페스티벌'을 개최했다. 울진군 제공
지역 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 개최한 이번 행사는 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 공연과 체험, 야시장 등 다양한 볼거리·먹거리로 구성돼 전통시장을 찾는 손님들에게 색다른 즐거움을 제공했다.


이번 페스티벌은 관람형 행사뿐 아니라 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램이 강화된 것이 특징이다.'우리가족 행복한 케이크 만들기','떡메치기 체험 등 가족이 함께 즐기는 다양한 체험행사를 통해 큰 호응을 얻었다.


축제 첫날인 14일에는 오후 6시 개막식을 시작으로 울진 지역 예술인 버스킹 공연을 비롯해 클라운 마임, 가수 공연이 펼쳐져 시장 일대를 축제 분위기로 물들였다. 둘째 날에는 어린이 명랑경기, 빅벌룬쇼 등 어린이 중심 프로그램이 확대 운영됐으며, 어쿠스틱 밴드 애플트리, DJ 로빈의 EDM 무대가 이어져 신나는 축제의 대미를 장식했다.


또 축제 기간 시장 상인회가 직접 참여하는 야시장 매대와 특가 장터가 운영됐으며, 야시장 이용객을 대상으로 바지게 막걸리(300㎖) 무료 제공 이벤트를 진행했고, 야시장 1만원 이상 구매고객 대상 골드바 경품 추첨 이벤트도 진행했다.


손병복 군수는 "이번 2025 울진바지게 낭만장터 페스티벌을 통해 전통시장이 친근하고 즐길 거리 많은 문화공간으로 거듭나고, 시장 방문객 증가를 통한 지역경제가 활성화되기를 기대한다"며 "앞으로도 지역 상인과 군민이 함께 만들어 가는 축제를 통해 울진바지게시장이 새로운 활기와 매력을 얻고, 많은 방문객이 찾아오는 전통시장이 되도록 적극 지원하겠다"라고 전했다.

'2025 울진바지게 낭만장터 페스티벌'에서 인사말하는 손병복 울진군수. 울진군 제공



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
