새마을금고 ‘MG 톡톡 플러스’…현장 리더들과 직접 마주한 중앙회

중간관리자 참여 첫 확대

조직문화 혁신 실질 가속

새마을금고중앙회(회장 김인)가 조직문화 혁신 전략 'MG BLUE WAVE'의 핵심 프로그램으로 추진 중인 '2025 새마을금고 MG 톡톡(Talk) 플러스)'를 지난 14일 개최하며 현장 중심 소통을 한층 강화했다.

지난 14일 서울 강남구 새마을금고중앙회 본부 MG홀에서중앙회 경영진과 금고 직원들이“2025 새마을금고 MG 톡톡(Talk) 플러스”를 개최하고, 기념 촬영을 하고 있다.

이번 행사는 지난해와 올해 상반기 행사에 이어 세 번째로 마련된 것으로, 구성원들의 호응에 힘입어 운영 방식과 참여 범위 모두가 대폭 확장된 점이 눈에 띈다.

초기에는 입사 3~5년 차 직원만 참여한 소통 자리였으나, 올해부터는 입사 5~10년 차 중간관리자까지 대상을 확대해 실질적 조직 운영을 담당하는 리더들의 목소리를 직접 듣는 데 중점을 뒀다.

중앙회는 중간관리자와 경영진이 리더십·조직 운영·현장 애로사항 등을 자유롭게 공유하는 별도 세션도 마련했다.

토론 프로그램은 ▲키워드 토크 ▲경영진에게 전하는 의견 ▲10년 후의 새마을금고 구상 ▲건의 사항 공유 등으로 구성됐으며, 보다 자연스러운 참여를 위한 ▲직장인 타로 상담 ▲퍼스널 컬러 진단 ▲AI 포토 부스 ▲밸런스 게임 등 체험형 코너도 함께 운영됐다.

김인 새마을금고중앙회장은 "중간관리자는 조직 변화의 중심에서 실질적인 실행력을 만드는 핵심축"이라며 "현장의 목소리가 정책과 제도에 반영될 수 있도록 앞으로도 소통 프로그램을 지속해서 강화하겠다"고 강조했다.





이번 'MG 톡톡 플러스'는 새마을금고의 조직문화 혁신이 단순한 선언을 넘어, 구성원 개개인의 의견을 체계적으로 반영하는 실천형 소통 모델로 자리매김하고 있다는 평가를 받고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

