신영재 홍천군수, 예결위 간사 등 방문 내년 국비 7대 핵심사업 증액 요청

신영재 홍천군수는 18일 국회 예결위 간사와 도내 지역구를 둔 여야 의원실을 방문하여 국비 증액 사업을 설명하며 내년도 국비 확보를 위한 막바지 총력전을 펼쳤다.

신영재 홍천군수는 18일 국회 예결위 간사와 도내 지역구를 둔 여야 의원실을 방문하여 국비 증액 사업을 설명하고 있다. 홍천군 제공

신 군수는 이날 박형수 국민의힘 예결위 간사와의 면담을 시작으로, 각 상임위 예비심사를 통과해 예결위 심의를 기다리는 사업에 집중대응을 위하여 송기헌 국회의원실(민주당 예결위원), 한기호 국회의원실(국민의힘 예결위원), 지역구 유상범 국회의원실(국민의힘, 기획재정위원회)을 차례로 방문하여 주요 현안사업을 설명하고 국비 확보를 위한 적극적인 협조를 부탁했다.

한편 홍천군은 이날 예결위원 방문 이전, 지난 8월 말 기획재정부의 정부예산안 발표 직후부터 국정과제 대응 및 국비확보 전략회의를 개최하여 전략 대응사업을 확정하고 10월부터 11월까지 여러 차례 국회를 오가며 사업 당위성 설명 및 설득에 주력해 최종 증액심의까지 대응을 준비해 왔다.

이날 건의한 사업으로는 △항체산업 비즈니스센터 건립(22억원) △중소형CDMO육성 항원항체 소재뱅크(23억원) △글로벌 항염증사업화 지원센터(20억원) △친환경에너지타운 액비시설 신·증설(29억원) △서석209호선1지구 자연재해위험지구정비(5억원) △용문~홍천 광역철도 예타통과 및 조기착공 등 7건의 민선 8기 주요 현안 사업이다.





신영재 홍천군수는 "그 간 세종시와 국회를 오가며 새정부 국정과제에도 포함된 다수의 우리 군 미래 먹거리 사업을 준비했고, 건의했다. 지속해서 내년도 정부예산에 우리 군 현안 예산이 최대한 포함 될 수 있도록 막바지 총력을 다하겠다"고 말했다.





