오세훈 "한강버스 사업 한창 진행 중…6개월만 기다려달라"

김영원기자

입력2025.11.18 14:17

"민주, 진행 중인 사업에 현미경 들이대"

오세훈 서울시장이 한강버스 사고와 관련 공세를 이어나가는 더불어민주당을 향해 "결론이 나올 때까지 6개월만 기다려달라"고 전했다.


오 시장은 18일 오전 서울시의회 시정질의에서 더불어민주당 박유진 시의원의 한강버스 관련 질의에 "일을 하다 보면 원래 예정대로 되는 사업이 있고, 늦어지는 사업도 있고, 뜻하지 않은 부작용이 나는 사업도 있다"며 이같이 말했다.


오세훈 "한강버스 사업 한창 진행 중…6개월만 기다려달라" 연합뉴스
이어 오 시장은 "한창 사업이 진행 중인데 현미경으로 들여다보며 따지면 여러 지적 사항이 나올 수 있다"며 "민간 기업에서도 그렇게 일하지 않는다. 결론이 나올 때까지 기다려 준다"고 강조했다.


지난 15일 잠실선착장 인근에서 발생한 한강버스 멈춤 사고에 대해서는 "그것은 '휴먼 에러'"라며 "한강버스 사업이 예정대로 진행이 안 됐던 것에 대해서는 송구스러운 마음"이라고 전했다.


박 시의원이 "한강버스를 누가 원해서 시작했고, 어떤 과정으로 지연됐고, 책임자가 누구냐"고 묻자 오 시장은 "왜 민주당에서는 계속 한강버스가 제 개인 이해관계에 의한 사업이라고 정의를 하시냐"고 되물었다.


그러면서 오 시장은 "DDP라는 성공적인 사업을 할 때도 민주당은 이런 식으로 현미경을 들이대고, 반대하고, 힘들게 했다"며 "세빛섬은 완성을 해서 넘겨줘도 문을 닫아버렸다. 그런 민주당이기 때문에 저런 표현이 나오는 것"이라고 덧붙였다.


한편, 서울시는 이날 '오세훈 시정실패 정상화 태스크포스' 단장인 천준호 의원이 한강버스 사고 '외부 유출 금지령' 등 전혀 사실이 아닌 내용을 유포했다며 고소 절차에 착수했다고 밝혔다. 시는 "앞으로 시정을 정치적으로 왜곡하고 허위 사실을 유포하는 행위에 대해서는 즉각적인 법적 조치 등을 통해 단호히 대응해나갈 것"이라고 했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

