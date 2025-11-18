양주시, 시민 대상 안전문화 캠페인 실시…생활 속 안전 실천 강조

경기 양주시가 지난 17일 시민들을 대상으로 생활 안전과 재난 예방 의식을 높이기 위한 '안전문화 캠페인'을 진행했다.
이번 캠페인은 일상 속 안전 수칙 실천을 통해 재난과 사고를 예방하고 시민 안전 의식을 확산하기 위해 마련됐다.
양주시와 양주시 의용소방대 연합회, 양주소방서, 양주도시공사 등 유관기관 관계자 50여 명이 합동으로 참여해 현장 중심의 홍보 활동을 전개했다.
덕정역 일대에서 진행된 캠페인에서는 ▲산불 국민행동요령 리플릿 배부 ▲아파트 등 공동주택 화재 예방 수칙 홍보 ▲자전거 사고 등 생활 안전사고 예방 및 생활안전보험 안내 ▲안전신문고 신고 홍보 등이 이루어졌다.
시민들이 일상 속에서 쉽게 실천할 수 있는 안전 수칙을 중심으로 홍보 활동이 진행됐다.
강수현 양주시장은 "안전은 단 한순간의 방심도 허락하지 않는다"며 "오늘 캠페인을 통해 생활 속 안전 실천을 다시 한번 되새기는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
양주시는 앞으로도 다양한 방법으로 시민들에게 안전사고 대응 및 예방 수칙을 지속적으로 홍보하며 안전한 지역사회 조성을 위해 노력할 방침이다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>