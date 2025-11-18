양주시, 시민 대상 안전문화 캠페인 실시…생활 속 안전 실천 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 지난 17일 시민들을 대상으로 생활 안전과 재난 예방 의식을 높이기 위한 '안전문화 캠페인'을 진행했다.

강수현 양주시장이 지난 17일 시민들을 대상으로 생활 안전과 재난 예방 의식을 높이기 위한 '안전문화 캠페인'을 진행하고 있다. 양주시 제공

이번 캠페인은 일상 속 안전 수칙 실천을 통해 재난과 사고를 예방하고 시민 안전 의식을 확산하기 위해 마련됐다.

양주시와 양주시 의용소방대 연합회, 양주소방서, 양주도시공사 등 유관기관 관계자 50여 명이 합동으로 참여해 현장 중심의 홍보 활동을 전개했다.

덕정역 일대에서 진행된 캠페인에서는 ▲산불 국민행동요령 리플릿 배부 ▲아파트 등 공동주택 화재 예방 수칙 홍보 ▲자전거 사고 등 생활 안전사고 예방 및 생활안전보험 안내 ▲안전신문고 신고 홍보 등이 이루어졌다.

시민들이 일상 속에서 쉽게 실천할 수 있는 안전 수칙을 중심으로 홍보 활동이 진행됐다.

강수현 양주시장은 "안전은 단 한순간의 방심도 허락하지 않는다"며 "오늘 캠페인을 통해 생활 속 안전 실천을 다시 한번 되새기는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





양주시는 앞으로도 다양한 방법으로 시민들에게 안전사고 대응 및 예방 수칙을 지속적으로 홍보하며 안전한 지역사회 조성을 위해 노력할 방침이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

