의정부시, 재택의료기관과 손잡고 '의료·돌봄 통합지원 체계' 구축

경기 의정부시(시장 김동근)는 18일 의정부 재택의료기관인 경기도의료원 의정부병원(병원장 이인영), 편한자리의원(원장 노동훈)과 함께 '지역사회 의료·돌봄 통합지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 2026년 4월 시행되는 '의료·돌봄 지역돌봄 통합지원에 관한 법률'에 앞서, 지역사회 돌봄이 필요한 시민의 재택의료 및 돌봄 욕구를 해소하고, 민관이 함께하는 의정부형 의료돌봄 통합지원 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▲방문의료 지원사업 협력 ▲방문진료 서비스 지원 ▲서비스 대상자 발굴 및 지역사회 연계 등 의료·돌봄 통합지원을 위해 상호 협력할 예정이다.

경기도의료원 의정부병원과 편한자리의원은 현재 시가 추진 중인 '장기요양재택의료센터 및 일차의료기관 방문진료 수가 시범사업' 참여 기관으로, 전문성을 기반으로 의료·돌봄이 필요한 주민을 직접 찾아가 진료 서비스를 제공하고 있다.

이인영 병원장은 "경기도의료원 의정부병원 돌봄센터와 의정부시가 함께 돌봄 체계를 구축해 병원 방문이 어려운 주민에게 직접 찾아가 지원할 수 있는 기반이 마련돼 뜻깊다"고 전했다.

노동훈 원장도 "앞으로도 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라며 "의정부시와 긴밀히 협력해 실질적이고 지속 가능한 건강 돌봄 체계를 만들어 가겠다"고 말했다.

김동근 시장은 "이번 협약은 민간 의료기관과 공공이 함께 지역 어르신과 취약계층의 건강을 돌보는 상생 모델을 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 돌봄이 필요한 주민들이 익숙한 생활환경에서 건강하게 지낼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





한편, 시는 의료·요양 돌봄 통합지원 시범사업의 안정적 추진을 위해 11월 21일 유관기관을 대상으로 사업 설명회를 개최할 예정이다.





