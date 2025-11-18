세종대, ‘굿JOB 굿세종’ 프로그램 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 진로·취업 역량 강화 성과 보여

세종대학교 대학일자리플러스센터가 2025년 2학기 비교과 프로그램 '굿JOB 굿세종'을 성황리에 마무리했다.

세종대 ‘굿JOB 굿세종’ 프로그램에서 학생들이 취업 특강을 듣고 있는 모습. 세종대학교

지난 9월 9일부터 이번 달 7일까지 약 두 달간 온·오프라인 병행으로 운영된 이번 프로그램은 재학생·졸업생·지역청년 등 630명 이상이 수료하며 높은 관심과 참여를 이끌어냈다.

'굿JOB 굿세종'은 급변하는 채용 환경에 대응해 학생들의 실질적 취업 경쟁력을 강화하는 데 목표를 두고 기획됐다.

교육 내용은 △AI 기반 취업준비 전략 △AI 활용 자소서 고도화 △STAR 기법 합격 자소서 작성법 △2025 채용 트렌드 분석 △노션 포트폴리오 제작 △면접 스피치 전략 △퍼스널 브랜딩 이미지 메이킹 △NCS 기반 공기업 취업 전략 등 서류·필기·면접 전 과정을 아우르는 실무형 커리큘럼으로 구성됐다.

대학일자리플러스센터는 교육 서비스 품질을 높이기 위해 매 회차 학생 의견을 적극 반영하고, 운영 체계를 세밀하게 점검하며 프로그램의 완성도를 끌어올렸다.

한 참여 학생은 "교육이 끝날 때마다 의견을 제시할 수 있었고, 다음 수업에 바로 반영되는 점이 신뢰감을 줬다"며 "AI 자소서부터 면접 스피치까지 실전에서 바로 활용 가능한 배움을 얻었다"고 소감을 전했다.





센터 관계자는 "이번 프로그램은 단순히 취업 정보를 제공하는 수준을 넘어, 학생들이 체감할 수 있는 교육 품질 향상에 집중한 결과"라며 "앞으로도 학생들의 요구를 반영해 실질적인 도움이 되는 양질의 취업 프로그램을 지속적으로 개발·운영하겠다"고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

