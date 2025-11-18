상명대 스포츠ICT융합학과, 스포츠잡알리오와 MOU 체결

미래 스포츠 전문인력 공동 양성
상명대학교 스포츠ICT(정보통신산업)융합학과는 스포츠잡알리오와 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약은 상명대가 2023년부터 추진 중인 스포츠산업 융복합대학원 사업의 성과 제고 및 스포츠ICT 융합 분야 전문 인재 양성을 목표로 추진됐다.
양 기관은 협약을 통해 ▲스포츠ICT 융합 분야 전문 인재 양성을 위한 교육 방법 공동 연구 ▲교과목 개발 및 개편을 위한 컨설팅 ▲실무 역량 강화를 위한 정보 교류 및 현장 실습 운영 등에 협력하기로 했다.
상명대 스포츠ICT융합학과는 2023년 문화체육관광부 국민체육진흥공단 주관의 스포츠산업 융복합대학원 사업에 선정된 바 있다.
선정 이후 ▲A(인공지능·AI) ▲B(빅데이터·Big data) ▲C(컨버전스·Convergence) 코스별 교과과정을 개발하고, Career-Up(취업), Start-Up(창업) 트랙을 운영하고 있다.
김동근 스포츠ICT융합학과 학과장은 "스포츠잡알리오의 아카데미 운영 경험과 폭넓은 취업 네트워크가 우리 학과 교육과 접목될 경우, 학생들에게 보다 다양한 진로 기회를 제공할 수 있을 것"이라고 설명했다.
한편 상명대 일반대학원 스포츠ICT융합학과(석사과정)는 문화체육관광부·국민체육진흥공단의 지원을 받아 신입생 전원에게 4학기 전액 국비장학금을 제공하고 있다.
최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
