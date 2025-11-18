안산시, 영동군과 친선결연 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제·관광 등 교류, 특산물 직거래 등 협력

경기도 안산시는 17일 충북 영동군청에서 영동군과 친선 결연 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

정영철 영동군수(왼쪽)와 이민근 안산시장이 17일 영동군청에서 개최된 친선결연 협약식에서 협약서를 들어 보이고 있다. 안산시 제공

협약식에는 이민근 안산시장, 박태순 안산시의회 의장, 정영철 영동군수, 신현광 영동군의회 의장을 비롯해 양 지역 시·군의원 등이 참석했다.

협약에서 양 시·군은 ▲경제·문화·예술·체육·관광 등 교류 협력 ▲특산물 직거래 및 관광 자원 연계 ▲행정 정보 및 정책 경험 공유 등을 통해 실질적인 지역 상생 발전 모델을 구축해 나가기로 했다. 이를 통해 양 지자체는 지방자치단체의 공동 번영과 시·군민을 위한 상호 협력을 강화한다는 방침이다.





이민근 안산시장은 "해양문화관광도시 안산시와 내륙의 문화도시 영동군의 이번 결연은 전통과 현대, 산업과 문화가 함께 성장하는 상생의 시작"이라며 "활발한 교류를 통해 양 지자체가 장점을 나누고 모두에게 실질적인 행복을 전할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

