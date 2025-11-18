청도 농특산물, 북미시장 공략 본격화…캐나다 KFT사와 수출확대 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'감' 가공품 등 26개 품목 현지 판촉행사 개최

청도군(군수 김하수)은 지난 17일(현지시간) 캐나다 토론토에서 한인 최대 식품유통업체인 KFT사(사장 김문재)와 청도군 농특산물 수출확대 업무협약(MOU)을 체결하고, 현지 매장에서 대규모 판촉행사를 개최하며 지속적인 농식품 수출 확대와 상호협력 강화를 약속했다.

이번 행사는 청도 농특산물의 북미시장 진출과 수출 다변화를 위한 자리로, 협약식에는 김하수 청도군수, 전종율 청도군의장, 김문재 KFT사 사장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

김하수 청도군수가 17일(현지시간) 캐나다 토론토에서 KFT사와 수출확대 MOU 체결 및 판촉행사를 하는 모습. 청도군 제공

AD

협약식 후에는 KFT사 매장인 갤러리아 슈퍼마켓 욕밀점(York Mills점)에서 판촉행사 기념 테이프 커팅식을 열고, 본격적인 청도 농특산물 판촉전을 시작했다.

이번 판촉전에서는 감가공품, 청도쌀, 식혜, 홍시찰떡, 진배기 된장, 김치 등 26개 품목의 청도 농특산물이 현지 소비자들에게 선보여져, 청도의 맛과 품질을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다.

KFT사는 캐나다 동부 지역을 대표하는 한인 식품유통업체로, 갤러리아 슈퍼마켓 3개 매장과 창고형 매장 3곳을 운영하고 있다.

신선 농산물과 가공식품을 중심으로 연매출 약 9600만 달러에 달하는 실적을 올리고 있는 K-푸드 전문 유통기업이다.

김문재 KFT 대표는 "이번 협약을 계기로 우수한 청도군 농특산물이 캐나다 현지인들의 입맛을 사로잡아 더 많이 수입되길 바란다"며, "청도군과 KFT가 함께 성장하는 상생 파트너십으로 발전하길 기대한다"고 말했다.

이에 김하수 청도군수는 "최근 K-Food 열풍이 세계적으로 확산되는 가운데, 청도군의 우수한 농특산물이 캐나다 현지인의 입맛을 사로잡아 북미시장 진출의 교두보가 되길 바란다"며 "농가소득 향상과 수출 확대를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 청도군은 캐나다 판촉행사를 마친 뒤 미국 뉴욕으로 이동, 한인 대표 유통업체인 H마트에서 추가 판촉행사를 이어간다.

H마트는 지난 2024년 청도군과 수출확대 협약을 맺은 바 있으며, 올해부터 본격적으로 청도 농특산물의 미국 내 판로확대를 추진하고 있다.





AD

이번 북미 순방을 계기로 청도군은 시장조사와 외지인 입맛 분석을 병행하며 수출 확대를 추진하고, 이를 통해 해외시장 네트워크 강화와 수출 기반 구축에 박차를 가할 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>