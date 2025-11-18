전진선 양평군수, '찾아가는 국세 세법교실' 첫 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지자립마을 법인 회계담당자 대상

'법인세 실무' 교육 실시

경기 양평군(군수 전진선)은 17일 평생학습센터에서 '찾아가는 국세 세법교실'을 처음으로 운영했다고 밝혔다. 이번 교육은 2025년도 군민과 함께하는 소통한마당에서 제기된 건의사항을 반영해, 법인세 신고 과정에서 어려움을 겪는 군민 회계담당자들을 지원하기 위해 마련됐다.

전진선 양평군수가 지난 17일 평생학습센터에서 '찾아가는 국세 세법교실'을 진행하고 있다. 양평군 제공

군은 최근 지역 내 에너지자립마을 조성으로 신규 법인이 늘어나면서, 법인 운영 경험이 부족한 마을 단위 회계담당자들이 현장에서 바로 활용할 수 있도록 '법인세 부과 및 신고 실무' 중심의 실무형 세무 교육을 기획했다.

이번 교육은 에너지자립마을 법인의 회계담당자를 주요 대상으로 진행됐으며, 군은 이를 시작으로 매년 1회 이상 정례적으로 '찾아가는 국세 세법교실'을 운영할 계획이다. 이를 통해 법인을 안정적으로 운영하고 정확하게 세무 신고를 할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

전진선 양평군수는 "갑작스럽게 법인을 맡게 된 마을 회계담당자들이 세법을 이해하고 신고를 준비하는 데 실질적인 어려움을 많이 호소해 왔다"며 "이번 교육을 통해 군민 스스로 법인세 신고를 수행할 수 있는 역량을 키우는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





한편, 양평군은 앞으로도 군민 수요에 맞춘 실무형 교육을 지속적으로 확대해 세무 업무를 보다 쉽게 이해할 수 있는 기반을 마련하고, 군민과 마을 공동체가 안정적으로 법인을 운영할 수 있도록 현장 중심의 맞춤형 교육 프로그램을 강화할 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

