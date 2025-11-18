우주청, 새 청사 건립 본격 착수…2030년 완공 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임대형 민자사업(BTL) 공모…경남 사천 산업단지 내 연면적 2만㎡ 규모 추진

우주항공청이 2030년 청사 이전을 목표로 새 청사 건립 절차에 착수했다. 우주청은 19일 임대형 민자사업(BTL) 방식의 우수 제안자 선정을 위한 기획제안 공모를 공고하고, 연내 사업자 선정 절차에 들어간다고 밝혔다.

BTL(Build-Transfer-Lease) 방식은 민간이 공공시설을 건설한 뒤 정부에 소유권을 넘기고, 이후 일정 기간 임대료를 받아 운영하는 민자사업 구조다. 우주청은 이 방식을 도입해 건축 기획·설계·시공을 일괄 추진함으로써 공사 기간을 단축하고, 민간의 설계 역량과 창의적 건축 기법을 적극 활용할 방침이다.

우주항공청 청사 에정 부지 항공 사진. 우주청 제공

청사는 경남 우주항공국가산업단지(사천지구) A4 블록(6만9615㎡)에 건립된다. 기획재정부가 지난 11일 해당 부지 매입을 최종 확정함에 따라 우주청은 건립 사업을 공식적으로 시작하게 됐다. 예정 규모는 현재 임차 청사의 약 2.5배에 해당하는 연면적 2만913㎡로 계획됐다.

우주청은 공모에 참여한 민간 사업자를 평가해 12월 말 우수 제안자를 선정할 예정이다. 선정된 제안자는 우주청과 함께 구체적 사업계획서를 마련하고, 이후 검증기관의 민자사업 적격성 조사 결과 사업이 확정될 경우 민간투자법상 최초 제안자 자격(가점 등)을 부여받는다.

윤영빈 우주청장은 "새 청사는 단순한 행정 건물이 아니라 우리나라 우주항공산업의 비전과 성과를 상징하는 랜드마크가 될 것"이라며 "2030년 이전 목표에 맞춰 신속하게 건립을 추진해 우주항공산업 강국 도약을 뒷받침하겠다"고 말했다.





한편, 우주항공청은 25일 공모 내용에 대한 사업 설명회를 열 예정이며, 청사 건립 관련 공모 일정과 세부 사항은 우주청 누리집을 통해 확인할 수 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

