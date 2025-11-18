서울시 금천·강북·중랑구 모아주택 7곳·3867가구 공급[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

번동, 시흥동 등 7개 지역 사업계획 확정

중화동 4개소에는 세입자 손실보상 적용

서울시가 금천구 시흥동과 강북구 번동, 중랑구 중화동 일대 모아타운 7개 지역의 사업시행계획안을 확정하고 3867가구를 공급한다.

서울시는 제17차 소규모주택정비 통합심의 위원회에서 '금천구 시흥3동 1005번지 일대 모아주택' 외 6건을 통과시켰다고 18일 밝혔다.

이번에 통과된 사업지는 △금천구 시흥3동 1005번지 일대 △강북구 번동 458-2번지 일대 △강북구 번동 471-118번지 일대 △중랑구 중화동 329-38번지 일대 △ 중화동 329-28번지 일대 △중화동 327-1번지 일대 △중화동 317-64번지 일대 모아주택이다.

시흥동 1005 일대 모아타운 사업지 위치도. 서울시 제공

시흥3동 1005 일대에 473가구…번동2지역도 1099가구 공급

금천구 시흥3동 1005번지 일대는 7개동에 총 473가구(임대 95가구 포함)를 공급할 예정이다. 전체 세대수 20% 이상 임대주택 건설에 따른 용적률 완화로 사업성을 높였다. 노후 건축물이 밀집된 구릉지형으로 재개발이 어려웠던 이 지역은 이번 심의 통과로 인접 모아주택(금천구 시흥동 943 일대)과 동시 개발이 가능하게 됐다.

단지는 호암산을 조망할 수 있도록 동서 방향으로 통경축을 만들고, 아치형 스카이라인을 계획했다. 개방형 발코니와 태양광패널을 적용한 친환경 입면 특화 디자인을 적용한다. 구릉지 단차를 활용해 주민 공동시설과 단지 중앙 마당을 조성한다. 시흥대로 36길변에 근린생활시설과 개방형 공동이용시설(스터디카페)을 계획했다.

번동 454 일대 모아타운 사업지 위치도. 서울시 제공

강북구 번동2지역(번동 454번지 일대)는 모아주택 2곳을 추진해 기존 계획인 843가구보다 256가구 늘어난 총 1099가구(임대 266가구 포함)를 공급할 예정이다. 2024년 1월 모아타운으로 지정됐고 현재 3개소에서 모아주택 사업이 추진되고 있다. 번동 458-2번지471-118번지 일대 모아주택은 12개 동 지하 3층, 지상 29층 규모로 건립된다. 총 가구수의 10% 이상 임대주택을 짓고, 정비기반시설과 공동이용시설 설치 등에 따른 용적률 완화, 우수디자인 공동주택 적용 등 '모아주택 사업시행계획 수립 기준'을 적용했다.

기존에 좁은 도로와 주차난이 극심했던 문제를 해결하기 위해 도로 폭을 기존 6m에서 8~12m까지 확장한다. 수송 초·중교 주변은 차량 진출입 불허구간 설정 등 안전한 통학로 조성을 위한 계획을 수립했다. 우이천변에는 저층부 가로활성화 용도 배치로 수변공간 활성화를 유도한다.

중화동 329-38 일대 모아타운 4개소, 총 2295가구 공급

중화동 329-38 일대 모아타운 사업지 위치도. 서울시 제공

중랑구 중화동 329-38번지 일대 모아타운은 모아주택 4개 사업이 동시에 통과돼 총 2295가구(임대 453세대 포함)가 공급된다. 대상지는 지하철 7호선 중화역과 가깝고 중랑천 인근에 위치한다. 지난해 11월14일 모아주택 6개소가 사업추진 구역으로 모아타운 관리계획 수립·지정 고시가 완료됐다.

중화동 329-38번지 일대 모아주택은 6개동, 지하 3층, 지상 35층 규모로 공동주택 559가구(임대 106가구 포함)를 공급한다. 중화동 329-28번지 일대 모아주택(2-2구역)은 6개동, 지하 3층 지상 35층 규모로 공동주택 557가구(임대 110가구 포함)를 공급할 예정이다. 두 단지는 건축협정을 체결해 건축물 일조권 완화, 지하층 통합설치, 대지안의 공지 완화 등을 적용받아 공간 활용의 효율성을 높이고, 단지 간 연계성을 강화한다.

중화동 327-1번지 일대 모아주택(2-3구역)은 7개동에 지하 3층, 지상 35층 규모로 644가구(임대 145가구 포함)를 공급한다태릉시장 특화거리와 연계한 커뮤니티가로, 중랑천로에 면한 휴게공간을 조성해 보행환경을 개선한다. 중화동 317-64번지 일대 모아주택(2-5구역)은 8개 동 지하 3층 지상 29층 규모로 공동주택 535가구(임대 92가구 포함)를 공급한다.

4개 모아주택은 모두 △총 가구수의 10% 이상 임대주택 건설, 세입자 손실보상, 정비기반시설 설치 등에 따른 용적률 완화 △용도지역 상향(제2종 일반(7층이하)→ 제3종 일반)을 적용받는다. 2-2구역, 2-3구역, 2-5구역에 접한 커뮤니티 가로변에 개방형 공동이용시설(공공경로당 등), 근린생활시설 등을 확대 설치해 지역주민이 함께 이용할 수 있도록 하고, 공영주차장도 조성한다.





이번 계획은 모아타운 내 세입자 손실보상을 적용해 이주갈등을 사전에 선제적으로 차단했다. 구체적인 세입자 보상안은 세입자 현황파악, 보상안 협의 등을 거쳐 사업시행계획인가 때 최종 확정될 예정이다. 서울시는 "모아타운 관리지역 지정 이후 동시에 4개의 모아주택 사업시행계획이 확정됨에 따라 주변지역에 활력을 제공하고 쾌적한 주거지로 지역 여건이 개선될 것으로 예상된다"고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

