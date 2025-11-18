의정부시, '부용파크골프장' 착공…시민과 함께 걷는 건강도시 한 걸음

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 상반기 준공 목표

경기 의정부시(시장 김동근)는 오랜 기간 유휴지로 남아 있던 부용터널 상부에 '부용파크골프장' 조성을 본격 추진하며 지난 17일 민락동 산100-35번지 일원에서 착공식을 개최했다.

김동근 시장이 지난 17일 부용파크골프장 착공식에서 참석자들과 시삽을 하고 있다. 의정부시 제공

AD

이번 사업은 체육복지 사각지대를 해소하고 생활체육 참여 기회를 확대하기 위해 마련했다. 시는 누구나 쉽게 즐길 수 있는 파크골프장을 통해 시민 건강 증진과 여가생활의 질을 높여나갈 방침이다.

착공식에는 파크골프 동호인, 지역 주민을 비롯해 시장, 국회의원, 시의원 등 200여 명이 참석했으며, 신곡노인복지관 통기타밴드 '치유'의 식전 공연으로 중장년이 함께하는 생활체육 공간의 의미를 더했다.

부용파크골프장은 체육공원 내 1만㎡ 부지에 18홀 규모로 조성되며, 총사업비 약 30억원이 투입된다. 주변 소풍길과 연계해 산책로 정비도 함께 진행되며 그늘막 파고라, 벤치 등 이용 편의를 위한 부대시설도 마련된다. 준공은 2026년 상반기를 목표로 한다.

김동근 시장이 지난 17일 부용파크골프장 착공식에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

시는 이번 골프장 조성을 계기로 시민 누구나 일상 속에서 건강한 여가활동을 누릴 수 있도록 생활체육 인프라를 지속적으로 확충할 계획이다.





AD

김동근 시장은 "이번 파크골프장은 단순한 체육시설을 넘어, 시민의 삶에 활력을 더하는 출발점이 될 것"이라며 "앞으로도 일상에서 쉽게 체육을 즐기고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>