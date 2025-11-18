건산연, 언론 빅데이터 기반 '건설경기체감지수' 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국건설산업연구원(건산연)은 언론 빅데이터를 기반으로 사회적 경기 체감을 정량적으로 산출한 지표인 '건설경기체감지수(CoSI)'를 개발했다고 18일 밝혔다.

CoSI는 언론에 반복적으로 등장하는 경기 관련 단어와 연관 패턴을 분석해 건설경기의 사회적 체감 흐름을 계량화했다. 건산연은 포착하기 어려웠던 국민 체감·사회 인식 변화를 폭넓게 반영할 수 있다는 점에서 차별성을 띤다고 전했다.

데이터가 축적될수록 산업 전반의 방향성을 진단하고 국민 체감 변화까지 포괄해 건설기업은 분양·착공 시기 조절과 투자 타이밍 분석에, 금융권은 가계대출 및 금리 영향 진단에 CoSI를 활용할 수 있을 것으로 전망된다. 정부·공공부문은 정책·규제 이행에 따른 체감경기 변동성 파악에 이용할 수 있다.

건산연이 공개한 보고서에서 언론 보도에서 추출한 약 2300만개 단어 중 건설경기와 연관성이 높은 2080개 단어를 선별해 단어별 체감 점수(부정·중립·긍정)를 부여한 뒤 빈도와 네트워크 구조를 분석해 CoSI를 산출했다.

지난해 10월부터 12개월간 언론 빅데이터 분석 결과 '가계→대출', '담보→대출·주택', '규제→대출', '공급→주택', '매매→아파트' 등 금융·주택 관련 키워드가 반복적으로 연결되며 경기 체감의 핵심 축을 형성하는 것으로 나타났다.

CoSI 주간 평균은 약 98.7로 중립선인 100 이하 흐름을 지속했고, 올해 2∼3분기에도 하방 흐름이 나타났다. 이는 가계부채, 금리 상승, 규제 부담 등 금융·정책 요인이 서울·아파트 중심의 주택시장 불안과 결합해 체감 경기를 낮춘 결과로 분석됐다.





유위성 건산연 연구위원은 "CoSI는 사회적 여론과 건설경기 흐름을 연결하는 새로운 분석 틀"이라며 "경기 변화를 보다 민감하게 포착해 정책과 산업 의사결정의 대응력을 높일 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

