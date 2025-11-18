트럼프 유화 메시지 직후…맘다니 "백악관 접촉 중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맘다니 당선인측, 백악관 접촉 사실 공개

조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 17일(현지시간) 뉴욕에서 가진 기자회견에서 기자들과 만나 이야기하고 있다. AP연합뉴스

몇 달간 거친 설전을 벌였던 조란 맘다니 미국 뉴욕시장 당선인과 도널드 트럼프 미국 대통령이 만남을 추진한다. 회동에서는 뉴욕 주택난 문제가 주로 논의될 것으로 관측됐다.

17일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 맘다니 당선인 측은 트럼프 대통령과의 만남을 조율하기 위해 백악관 관리들과 지난주 접촉했다고 밝혔다.

이는 트럼프 대통령이 비교적 유화적인 제스처를 취한 지 하루 만에 공개됐다. 트럼프 대통령은 전날 "뉴욕시장은 우리와 만나서 문제를 해결하고 싶어 할 것"이라며 "우리는 뉴욕을 위해 모든 것이 잘 해결되길 바란다"고 말했다.

두 사람의 만남이 성사되면 너무 비싼 뉴욕 집값을 감당하지 못한 시민들이 도시 밖으로 밀려나는 주거 위기 문제가 주된 의제에 오를 전망이라고 맘다니 선거캠프는 밝혔다.

내년 1월 1일 취임하는 맘다니 당선인은 트럼프 대통령이 이 문제와 관련해 공통의 해법을 찾으려 한다면 기꺼이 협력하겠지만, 트럼프 대통령에게 그럴 의지가 있는지 의구심을 나타냈다고 NYT는 전했다.

맘다니 당선인은 기자회견에서 "대통령은 식료품 가격을 비롯해 생활 비용을 낮출 것을 공약했지만, 그의 행동은 뉴요커들에게 정반대의 효과를 낳고 있다"고 비판했다.

또 맘다니 당선인과 트럼프 대통령의 만남 조율은 미 연방정부가 이민자 단속을 위해 주 방위군을 보낼 것을 위협하는 상황에서 이뤄지고 있어 더욱 주목된다.

최근 트럼프 행정부는 뉴욕에서 더욱 공격적인 이민자 단속을 추진하면서, 뉴욕시 스태튼아일랜드의 해안경비대 시설을 이민자 구금 목적으로 사용할 수 있을지 검토해왔다.





한편, 맘다니 당선인은 트럼프 대통령을 두고 "민주주의에 대한 위협"이라고 직격했고, 트럼프 대통령은 "100% 공산당 미치광이"라고 당선인을 비판해왔다. 트럼프 대통령은 뉴욕시장 선거를 앞두고 맘다니 후보 견제를 위해 유력한 경쟁자였던 앤드루 쿠오모(67) 전 뉴욕주지사의 뉴욕시장 출마를 지지한다는 입장을 밝히기도 했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

