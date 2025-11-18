본문 바로가기
'명품교육도시 나주'…'인재 양성' 둥지 넓히다

호남취재본부 조형주기자

입력2025.11.18 11:08

민선 8기 '미래형 교육정책' 변화 추진
'지역인재 양성-정주' 새 모델 구축도
지역인재 지역발전 주도 선순환 패러다임
혁신도시·공공기관·대학·초중고 연계

'명품교육도시 나주'…'인재 양성' 둥지 넓히다 윤병태 시장(오른쪽)이 지난 13일 수학능력시험을 치르는 선배들을 응원하기 위해 나온 학생들을 격려하고 있다. 나주시 제공
지방 소도시와 대도시의 교육격차 해소는 일시적, 단편적인 지원으로 해결할 수 없다. 지역의 교육 기반을 바꾸고 학생·학부모·지역사회 모두가 체감하는 획기적인 변화가 필요하다. 윤병태 나주시장은 민선 8기 출범과 함께 교육을 도시 경쟁력의 핵심으로 정하고 교육체계 혁신에 시정 역량을 집중해 왔다


◇ 나주 미래교육지원센터 '교육혁신' 거점

나주시는 나주 미래교육지원센터를 설립(2023년)해 대도시와의 교육격차를 해소하기 위한 중심 거점을 마련했다. 센터는 자랑스러운 나주 알기, 강남인가, 나주란(Naju-Learn), 나대용 융합과학 교실 등으로 학생들의 학업 역량과 진로 탐색을 지원하며 지역 맞춤 교육 서비스 플랫폼 역할을 하고 있다.


시는 지난해부터 '강남인가'을 수강할 수 있도록 강남구청과 협약을 체결하고 지역 중고생 300명에게 연간 1만 원으로 국어, 영어, 수학 등 주요 과목 강의를 무제한 이용할 수 있는 수강권을 제공하고 있다. '나주란'은 유명 인터넷 교육 사이트인 메가스터디의 인터넷 강의를 1년간 자유롭게 수강할 수 있도록 지원하는 사업이다.


혁신도시 이전 공공기관과 연계한 지역 교육자원 협력 프로그램도 돋보인다. 한국 에너지공과대학교(켄텍, KEN TECH)와 연계한 ESP 영어 익힘 터(초등학생), 한국문화예술위원회와 함께하는 나도 배우(초·중학생 대상 예술 체험), 나주향교의 예절 배움터 등 지역의 인적·문화 자원을 결합한 교육 프로그램은 나주교육 생태계의 다양성과 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.


◇ 전남 최초 '나주 愛 배움 바우처'

나주시는 전남 최초로 '나주 愛(애) 배움 바우처' 제도를 도입해 시민 평생 학습권 보장에 나섰다. 나주 시민에게 1인당 연 15만 원의 학습비를 지원하는 제도로 2023년 2500명, 2024년 3000명, 2025년에는 5000명으로 점차 확대했다. 현재 바우처 사용이 가능한 기관이 200여 개소가 넘는다. 운동·예술·자격증·외국어 등 다양한 교육과정 참여가 가능해 시민들의 자기 계발 접근성을 획기적으로 개선했다.


◇ '교육 발전 특구' 시범 지역

나주는 2024년 2월 교육부 공모에서 '교육 발전 특구 1차 시범 지역(선도 지역)'으로 선정되며 전국적인 주목을 받았다. 교육 발전 특구는 유·초·중·고·대학까지 양질의 교육을 지역에서 제공하기 위해 지자체·교육지원청·대학·기업·공공기관 등이 함께 지역 맞춤형 공동교육과정을 운영하는 국가 교육혁신 모델이다.


나주시는 3년간의 시범 운영 후 교육 발전 특구위원회의 종합평가를 거쳐 정식 교육 발전 특구 지정을 목표로 하고 있다. 특구 추진의 핵심 성과는 자율형 공립고?공공기관 연계 지역특화 공동교육과정이다. 매성교와 한국인터넷진흥원(KISA)이 연계해 보안 전문 교과를 운영하고 있으며 봉황고?한국콘텐츠진흥원이 협력해 미디어콘텐츠 제작 교육을 제공하고 있다. 또한 나주고는 한전-한국 에너지공과대학과 연계해 에너지 관련 교육을 진행하고 있다. 이는 공공기관 인프라가 풍부한 혁신도시를 품고 있는 나주만의 강점을 살린 정책으로 학생들의 진로 선택 폭을 넓히고 실제 취업을 통해 산업 진출에도 도움이 되는 실무 교육 모델로 평가받는다.


특구 지정이 정식화되면 교육 인프라 확장, 공공기관?학교 간 인력 순환형 프로그램 확대, 지역 취업률 제고 등 중장기적 효과가 기대된다.


◇초등학교 신입생 입학지원금 지원

나주시가 2024년 전남 최초로 도입한 '아이 쑥쑥 도서관 사업'은 임신부와 신생아 부모를 대상으로 독서 태교, 독서 육아를 지원하는 사업으로 예비 부모에게 '도서 꾸러미'와 부모 교육을 제공해 좋은 반응을 얻고 있다. '아이 낳고 키우기 좋은 나주'를 만들기 위해 시작된 이 사업은 행복한 임신과 출산을 맞이할 수 있도록 돕고 태아의 인지발달과 성장을 돕는 독서 태교 등을 통해 아기의 행복한 생애를 적극적으로 지원하고 있다.

2023년부터 모든 초등학교 신입생에게 입학 지원금 10만 원(지역화폐)을 지급하고 있다. 입학 초기 학부모가 부담하는 교육비를 줄이고 출산·양육 친화 도시 조성을 위한 정책이다.


◇ '글로벌 인재 양성' 다양한 국제 프로그램

나주시는 학생들의 글로벌 역량 강화를 위해 '거점형 영어 체험 교실', '초등 영어 캠프', '중등 미국 어학연수' 등 단계별 영어교육 지원사업을 확대해 좋은 성과를 거두고 있다.


시는 초등학생을 대상으로 한 거점형 영어 체험 교실을 통해 원어민과 함께하는 상황형 영어교육을 제공해 영어 말하기 자신감을 크게 높여가고 있다. 방학 기간 운영되는 초등 영어 캠프는 체험·놀이 중심 수업으로 참여 만족도가 높아 매년 수요가 증가하고 있다. 중학생을 대상으로 시행하는 미국 어학연수 프로그램은 현지 학교 수업 참여와 홈스테이 경험을 통해 글로벌 문화 이해와 실용 영어 능력을 강화해 학부모들로부터 큰 호응을 얻고 있다.


나주시는 이러한 영어교육 프로그램을 지속 확대해 글로벌 인재 양성 기반을 더욱 공고히 할 계획이다.


◇ '평생학습 선도 도시 나주'…각종 수상 '우수성' 입증

나주시의 평생학습 정책의 우수성은 전국적으로 명성이 자자하다. 나주시는 2022년 교육부 대한민국 평생학습 대상 우수상, 2023~2024년 대한민국 평생학습 도시 '좋은 정책상' 2년 연속 수상, 전남 시군 평생교육 평가 최우수기관(2024년), 장려상(2023년) 등 잇따른 대외 평가에서 우수성을 인정받았다.

평생학습 인프라 확충을 위해 40여 개 기관과 협약을 체결하고 민·관·산·학이 연계된 학습생태계를 구축했다. 특히 2024년 10월 개최한 제4회 전남 평생학습 박람회는 도내 155개 기관, 3만 1393명이 참여해 나주의 평생학습 도시 역량을 전국에 입증했다.


◇ '글로컬 인재' 육성…4대 전략·17개 사업 추진

나주시는 교육 발전 특구 추진과 연계해 해외연수 등 글로컬 인재 양성, 돌봄교육 강화, 지역자원 연계 맞춤형 교육, 산업 맞춤 전문 기능 인력 양성 등 4대 전략을 중심으로 17개 세부 사업을 운영하고 있다. 해외 연수·국제교류캠프를 통해 학생들의 글로벌 인식을 넓히고 농업·에너지·문화·기업 현장을 연계한 지역 맞춤형 진로 교육을 확대했다.


돌봄교육은 방과 후·주말 돌봄 기능을 강화해 학부모의 양육 부담을 줄였으며 공공기관·기업 연계 기능 인력 양성은 지역 취업 기반 강화에 기여하고 있다. 이는 나주시가 지향하는 '지역에서 배우고 지역에서 성장하는 지속 가능한 교육도시' 실현의 핵심 기반이 되고 있다.


윤병태 나주시장은 "나주는 교육을 통해 미래를 바꾸고자 한다"며 "수도권과 맞먹는 수준의 교육 기회를 제공하고 지역에서 성장한 인재가 지역에서 자신의 꿈을 펼칠 수 있어야 지속 가능한 도시가 된다"고 강조했다. 또 "교육 발전 특구 추진과 미래 교육 정책을 흔들림 없이 추진해 '명품교육 도시 나주'를 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr
