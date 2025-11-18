미래 교육 대전환 시동… 동의대, ‘2025 대학혁신 공동 성과포럼’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 권역 대표 대학 참여… 3주기 대학혁신사업 혁신 방안 모색

동의대학교(총장 한수환)는 지난 11월 6∼7일 양일간 부산 해운대 시그니엘 부산에서 '2025 대학 간 공유·협력 기반의 대학혁신 공동 성과포럼'을 개최했다.

동의대가 대학 혁신의 성과와 비전을 공유하며 지역·공동체 성장에 기여하기 위한 뜻깊은 자리를 마련했다.

동의대 ‘2025 대학혁신 공동 성과포럼’ 개최. 동의대 제공

3주기 대학혁신지원사업의 성공적인 운영 방안을 모색하기 위해 5개 권역을 대표하는 대학들이 참여한 이번 포럼에는 ▲부산·울산·경남권의 동의대 ▲수도권-덕성여자대 ▲대구·경북·강원권-계명대 ▲충청권-순천향대 ▲호남·제주권-조선대가 참여했다.

5개 대학은 '미래사회 변화에 대비한 AI 기반의 기초 역량 또는 체계 구축'이라는 대주제 아래 3주기 대학혁신지원사업의 주요 과제인 AI 교육 혁신과 관련해 각 대학이 추진 중인 우수 사례를 공유했다.

주요 내용으로는 ▲동의대의 'COLLABO∞(콜라보 인피니티)' 통합교육모델 ▲계명대의 능동형 AI 어드바이저 'KAILE(카일)' 시스템 ▲덕성여자대의 AI 윤리강령을 포함한 인간 중심 교양 교육 혁신 사례 ▲순천향대의 교수자 혁신을 위한 업적평가 연계 등 제도적 지원 방안 ▲조선대의 신입생 기초학력 보완을 위한 'AI 코스웨어' 활용 체계 등이 발표됐다.

이어진 2일 차 분임토의에서는 '3주기 대학혁신지원사업의 대학별 변화된 사항'을 주제로 자유전공 확대, 학생 맞춤형 AI 지원 시스템의 실질적인 운영 방안 등 대학 현장의 구체적인 현안과 협력 방안에 대한 심도 있는 논의가 진행됐다.





행사를 주관한 동의대의 전경란 교학부총장은 "본 포럼은 2주기 대학혁신지원사업에서 처음 시작해 3주기 사업까지 협력의 전통을 이어간다는 점에서 의미가 깊다"라며 "3주기 사업을 성공적으로 수행하기 위한 실질적인 아이디어를 교환하고 상호협력 네트워크를 더욱 강화하는 계기가 됐다"라고 말했다.





