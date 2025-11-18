오영훈 지사, 주한중국대사 면담 “실질 협력 확대” 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제·관광·문화 등 한중 협력 강화 방안 모색

10월 개통 제주-칭다오 정기 컨테이너선 계기

17일 오후 주한중국대사관에서 오영훈 지사와 다이빙(戴兵) 주한중국대사가 면담을 갖고 제주-중국 간 실질적인 협력 확대 방안을 논의했다. 제주특별자치도 제공

제주특별자치도는 17일 오후 주한중국대사관에서 오영훈 지사와 다이빙(戴兵) 주한중국대사가 면담을 갖고 제주-중국 간 실질적인 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 면담은 한중 수교 33주년을 맞아 그간의 교류 성과를 공유하고, 양 지역 간 경제무역, 문화관광, 인적교류 등 실질 협력을 한층 강화하기 위해 마련됐다.

오영훈 지사는 면담에서 "지난 10월 성공적으로 개통한 제주-칭다오 컨테이너선 정기 항로가 양 지역 교류의 새로운 전환점이 되고 있다"며 "주한 중국대사관의 지지와 성원 덕분에 항로 취항을 성공적으로 마칠 수 있었다"고 감사의 뜻을 표했다.

이어 칭다오에서 열린 취항식 참석 경험을 전하며, "산둥성 당서기의 환대와 참여를 통해 제주에 대한 중국 측의 높은 관심을 확인할 수 있었다"고 말했다. 또한"이 항로를 기반으로 크루즈 노선까지 확대된다면 인적, 물적 교류가 더욱 활성화될 것"이라며 기대를 나타냈다.

제주도는 칭다오 항로를 통해 냉장, 냉동시설을 활용한 신선 수산물 및 장기 유통이 가능한 가공품 수출 등 물동량을 늘릴 수 있을 것으로 전망하고 있다.

인적 교류 회복세도 뚜렷하다. 오 지사는 "최근 중국 관광객이 전년 동월 대비 12% 이상 증가하며 코로나19 이전 수준으로 빠르게 회복하고 있다"고 전했다.

지난 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 재확인된 한중 전략적 협력 동반자 관계와 무비자 정책 확대, 제주-상하이 직항노선 재운항, 크루즈 관광 활성화 등이 맞물린 결과로 보고 있다.

대중국 수출도 호조를 보인다. 올해 10월 대중국 수출액이 2,000만 달러로 전년 동기 대비 222.6% 급증했다.

동괴 및 스크랩(721만 달러, 395% 증가), 항공기부품(388만 달러, 421.7% 증가), 의약품(344만 달러, 487.2% 증가) 등이 수출을 견인했다. 특히 감귤 과자 등 사탕 과자류는 76만 6,000달러로 전년 대비 648.7% 늘어나며 제주 특산품의 중국 시장 경쟁력을 입증했다.

다이빙 대사는 제주-칭다오 항로에 대해" 중국에 '모든 일의 시작이 가장 어렵다'는 말이 있는데, 이제 물류는 물론 인적 교류까지 확대되면서 실질적인 성과가 나타나고 있다"며 "이 항로의 지명도와 물동량이 점차 증가할 것으로 기대한다"고 말했다.

또한 "APEC에서 한중 양국 정상이 전략적 협력 동반자 관계를 재확인하고 각 분야에서 교류를 심화하는 데 공감대를 형성한 것이 제주의 대중국 협력에도 새로운 기회를 제공할 것"이라고 덧붙였다.

제주도는 민선 8기 이후 중국을 비롯한 아세안 주요 도시와의 협력을 꾸준히 확대하고 있다. '한중 환해 연안 협의체' 구상 등을 통해 지방정부 간 전략적 협력 플랫폼 구축에도 적극적으로 나서고 있다.





아울러 제주-상하이 직항노선 재운항, 크루즈 관광 재개, 제주-칭다오 물류 항로 개설 등 최근 양 지역 간 교류가 빠르게 회복·확대되고 있어 앞으로의 협력 기반이 더욱 강화될 것으로 보고 있다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr

